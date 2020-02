Jeep Gladiator: ecco un esemplare con motore Hellcat e caratteristiche off-road

Hennessey Performance non è l’unico tuner a cui è possibile affidarsi per modificare un Jeep Gladiator. Molte aziende di tuning sparse in America sono in grado di sostituire il motore originale con un potente Hellcat e TR3 Performance è una di queste.

La società con sede in Florida è specializzata nella modifica di auto esotiche ma non ha potuto rifiutare la richiesta di un cliente che desiderava il propulsore Hellcat nel suo Gladiator.

Jeep Gladiator: ecco l’esemplare modificato da TR3 Performance

Il pick-up è arrivato nel negozio direttamente dalla concessionaria. Il team ha deciso di fare molto di più che sostituire semplicemente il motore Pentastar V6 da 3.6 litri da 289 CV con il V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 717 CV.

Come dimostrato dalle foto presenti nell’articolo, questo Gladiator ha subito una massiccia trasformazione che l’ha convertito in un pick-up off-road ad alte prestazioni pronto per qualunque cosa, sempre e ovunque.

L’elenco delle componenti installate da TR3 Performance sul veicolo è parecchio lungo. Esternamente, il particolare Jeep Gladiator Hellcat sfoggia un nuovo paraurti anteriore e nuovi parafanghi esterni, parafanghi interni e portapacchi posteriori, tutti forniti da DV8. Il paraurti anteriore dispone di una prolunga dotata di faretti rigidi D-Series Pro Spot Lights e inoltre troviamo delle barre luminose da 127 cm montate sul tetto proveniente dallo stesso fornitore.

Il paraurti posteriore è un modello Road Armor Stealth fornito con un verricello incorporato. I nuovi accessori montati da TR3 Performance su questo esemplare del pick-up includono anche quattro ganci Monster, un portapacchi Rough Country presente nel cassone e dei gradini N-Fab Nerf.

Per quanto riguarda le prestazioni, lo specialista ha montato un kit di sollevamento Fox Shocks Rubicon Express da 6,35 cm che ha dato spazio a cerchi XD Wheels da 17″ montati su pneumatici off-road Mickey Thompson Baja MTZP3 da 35″.

Oltre al potente Hemi V8 sovralimentato, TR3 Performance ha deciso di compiere altre modifiche a questo Jeep Gladiator che riguardano le prestazioni come l’implementazione di un nuovo sistema di scarico Magnaflow e un impianto di alimentazione Fore Innovations.