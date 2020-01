L’Alfa Romeo Tonale vince il premio Most Beautiful Show Car 2020

Sin da quando il primo concept della futura Alfa Romeo Tonale è stato presentato durante lo scorso Salone dell’Auto di Ginevra le aspettative sono apparse subito elevate e l’eccitazione del pubblico attorno a questo SUV di Alfa parecchia. Da quel momento non sono mancati i premi vinti dal nuovo concept SUV di Alfa Romeo, soprattutto per quello che riguarda aspetti e caratteristiche legati al suo design. Ciò dimostra che il lavoro realizzato da Klaus Busse, a capo del Reparto Design di FCA per l’Area EMEA, e dei componenti del suo team di progettazione ha prodotto ottimi risultati.

Un interessante riconoscimento

Non è quindi un caso che proprio al concept Alfa Romeo Tonale sia stato assegnato il titolo di Most Beautiful Show Car 2020 durante il 35° Festival Automobile International. Il Tonale ha totalizzato un ottimo punteggio grazie ai voti ottenuti da una giuria di 17 giudici con grande esperienza nel settore del design, della stampa, dell’industria e delle corse automobilistiche.

Il Festival Automobile International è stato fondato nel 1986 a Chamonix ed è divenuto ormai uno degli appuntamenti imperdibili nel calendario degli eventi automobilistici. Il premio assegnato a Parigi onora infatti creatività e design automobilistico, un riconoscimento ambito dai costruttori assegnato ormai dal 1988.

La cerimonia che ha visto trionfare l’Alfa Romeo Tonale si è svolta proprio a Parigi lo scorso 28 gennaio all’Hôtel des Invalides di fronte a circa 600 ospiti. Tra questi diverse personalità del settore, del motorsport, dei media e dell’arte.

A ritirare il premio c’era Klaus Busse

Il riconoscimento è stato ritirato da Klaus Busse, Head of Design di FCA per la Regione EMEA. Assieme a lui anche Jérôme Monce (CEO di FCA France) e Stéphane Labous (Direttore del Brand Alfa Romeo in Francia). Ecco quindi le dichiarazioni di Klaus Busse dopo l’assegnazione del premio al Tonale: “È un grande onore per me ricevere questo premio oggi. Il Tonale è un concetto che rappresenta un vero manifesto di Alfa Romeo. Un SUV compatto e dinamico che unisce lo stile unico italiano di Alfa Romeo, la bellezza e il design, con un piacere di guida senza pari. Questo premio è anche un tributo appropriato ai 110 anni ricchi e leggendari di storia del marchio, che celebriamo nel 2020″.

C’è da dire che quello vinto dal Tonale non è l’unico premio vinto da Alfa Romeo al Festival Automobile International. Per cinque volte infatti Alfa Romeo ha vinto il premio “Most Beautiful Car of The Year” grazie alla 164, alla MiTo, alla 4C e alla Giulia. Inoltre nel 2006 la 8C Competizione ha vinto il Supercar Grand Prize.

Ora l’Alfa Romeo Tonale sarà esposta all’Hôtel des Invalides all’interno della mostra “Concept Cars” aperta al pubblico fino al 2 febbraio.