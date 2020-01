Alfa Romeo Giulietta Veloce 2020 debutta in Messico con il turbo benzina da 240 CV

Mentre FCA si sta preparando a terminare la produzione dell’Alfa Romeo Giulietta, un modello che oramai può contare su di una carriera di ben 10 anni, la commercializzazione internazionale della segmento C del marchio italiano continua. In Messico, ad esempio, Alfa Romeo ha appena svelato la “nuova” Alfa Romeo Giulietta Veloce 2020, un ulteriore aggiornamento della versione top di gamma della vettura prodotta nello stabilimento di Cassino.

A differenza della Giulietta Veloce venduta in Italia, che può contare sul 2.0 turbo diesel da 170 CV con cambio automatico come unica motorizzazione disponibile, in Messico la nuova Alfa Romeo Giulietta Veloce 2020 può contare sul quattro cilindri turbo benzina da 1.75 litri in grado di erogare una potenza massima di 240 CV ed una coppia motrice di 340 Nm. Il motore è abbinato al cambio automatico a doppia frizione TCT con controllo manuale sequenziale.

A livello prestazionale è la “solita” Giulietta Veloce venduta anche in passato con uno 0-100 km/h completato in 6 secondi e con una velocità massima di 244 km/h. Ricordiamo che la Giulietta Veloce con motore diesel ancora disponibile in Italia presenta prestazioni decisamente inferiori con uno 0-100 km/h completato in 8,3 secondi ed una velocità massima di 214 km/h.

Giulietta Veloce 2020: prezzo e dotazione della versione messicana

Di serie, la Giulietta Veloce 2020 venduta in Messico riprende la stessa dotazione della Veloce italiana MY 2019 presentata lo scorso anno e disponibile sul mercato dalla primavera del 2019. I clienti messicani che ordineranno la nuova versione sportiva della Giulietta potranno contare sul sistema Alfa Connect con display da 7 pollici, radio by Alpine e integrazione Android Auto e Apple CarPlay. La dotazione include anche i fari bi-Xenon con finiture in fibra di carbonio, proiettori fendinebbia anteriori con lunetta nera, l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle e i cerchi da 18 pollici.

La nuova Giulietta Veloce 2020 può essere ordinata nelle colorazioni Alfa White, Grigio Silverstone, Rosso Alfa, Grigio magnesio opaco, Blu Misano e Nero Alfa. Il prezzo di listino richiesto per l’acquisto di questa “nuova” versione della Giulietta è di 670.400,00 MXN che, al cambio attuale, sono circa 32 mila Euro.

Per i clienti che acquistano la nuova Giulietta Veloce, inoltre, Alfa Romeo Mexico include anche i servizi post-vendita Maxima Qualitá e Maxima Qualitá Elite che garantiscono un’estensione della garanzia, sino a 5 anni senza limiti di chilometraggio, i servizi di manutenzione preventiva, una protezione aggiuntiva su diversi componenti meccanici ed altri vantaggi ulteriori per il cliente.

Come avverrà anche in Italia ed in Europa, le vendite dell’Alfa Romeo Giulietta dovrebbero interrompersi nel corso dei prossimi mesi con le ultime scorte della segmento C che andranno ad esaurirsi probabilmente entro la fine dell’anno o, al massimo, ad inizio del prossimo anno. In Messico, dove Alfa Romeo e la Giulietta occupano una nicchia del mercato (inferiore anche a quanto si registra in Europa) arriveranno poche unità della Giulietta Veloce 2020 che, in breve tempo, potrebbe diventare un vero e proprio pezzo da collezione.