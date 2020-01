Jean Alesi afferma che Charles Leclerc “sarà presto campione del mondo”

L’ex pilota della Ferrari Jean Alesi afferma che Charles Leclerc non dovrà aspettare molto per diventare campione del mondo di F1, dato il suo talento incredibile. Leclerc ha vinto due gare nella sua prima stagione con la Ferrari, finendo quarto nella classifica piloti. Era la prima stagione del Monegasco alla Scuderia e ha superato il compagno di squadra Sebastian Vettel, portando molti ex piloti e esperti a lodarlo. E ora l’ex pilota della Ferrari, Jean Alesi è diventato l’ultimo a dire cose positive su di lui. L’ex pilota ha detto a Radio Rai: “È un fenomeno. Sono sicuro che presto diventerà campione “.

La F1 è stata accusata di essere noiosa negli ultimi anni, ma Jean Alesi non è d’accordo, aggiungendo: “Non sono d’accordo con la gente che dice che è noiosa. È semplicemente che la guardiamo in modo diverso. Abbiamo l’imbarazzo di ricordare grandi gare del passato. Ma ora i piloti sono tutti ben addestrati e preparati, le gare sono più veloci e più potenti. Ogni gara di quei piloti dà l’impressione di una grande battaglia e io la adoro. ” Vedremo dunque se le profezie di Alesi su Leclerc si avvereranno.

