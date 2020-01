Felipe Massa parla di Vettel e del suo futuro alla Ferrari

Sebastian Vettel è stato messo sotto pressione dal suo compagno di squadra Charles Leclerc nel 2019 e spererà in un 2020 di maggior successo. Il suo futuro nello sport è in discussione e l’ex pilota Felipe Massa crede che la Ferrari aspetterà fino alla fine della stagione prima di dargli un nuovo contratto. “Quest’anno la Ferrari analizzerà attentamente Sebastian Vettel”, ha dichiarato Massa a Motorsport-Total.com . “Sulla base di tale analisi, decideranno se vogliono mantenerlo per il prossimo anno o meno. Dovremo aspettare fino a quando la stagione inizierà per farsi un’idea di come sarà il futuro.”

Massa ha trascorso molto tempo nella sua carriera alla Ferrari, essendo il secondo pilota del team con Fernando Alonso. Dovremo vedere se Vettel sarebbe felice di continuare con un ruolo da secondo pilota. Vedremo dunque se l’ex pilota brasiliano della Ferrari avrà avuto ragione o meno con queste sue previsioni secondo cui il rinnovo di Vettel con la Ferrari è ancora un’eventualità lontana nel tempo. Nel frattempo continuano ad intensificarsi le voci secondo cui il cavallino rampante ha qualche problema con la sua nuova monoposto che sarà presentata l’11 febbraio a Reggio Emilia.

