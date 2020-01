Formula 1: la nuova Ferrari sarà svelata a Reggio Emilia

Martedì 11 febbraio alle 18.30 al teatro Valli di Reggio Emilia sarà svelata la nuova monoposto della Ferrari con la quale il team del cavallino rampante proverà a sfidare Mercedes per il titolo costruttori e piloti di Formula 1 2020. La scuderia di Maranello in un comunicato ha spiegato come mai ha scelto proprio Reggio Emilia. Il capoluogo dell’Emilia Romagna è la città in cui 223 anni fa è nato il tricolore da cui poi è derivata la bandiera dell’Italia. Quindi si è deciso di optare proprio per ricordare questo anniversario.

Ricordiamo che una settimana dopo la presentazione della nuova monoposto della Ferrari partiranno i test pre stagionali sul circuito di Barcelona-Catalunya, a Montmelò, in Spagna. A fine marzo invece partirà il campionato di Formula 1 del 2020 con il primo Gran Premio che si correrà a Melbourne in Australia. La Ferrari tra i team di vertice sarà la prima a presentare la sua nuova vettura con la Mercedes che invece la mostrerà nel giorno di San Valentino il prossimo 14 febbraio. Presenti all’evento i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc e il team principal Mattia Binotto.

