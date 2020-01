Jeep e Globo stringono importante collaborazione

Dopo il successo della prima edizione, Jeep e Globo hanno rinnovato la loro collaborazione per sviluppare il progetto di contenuto “Expedição Brasil”. L’iniziativa, che ha anche un’agenzia F.Biz, cerca di collegare i messaggi del marchio alle avventure vissute in tutto il paese dai giornalisti Clayton Conservani e Talitha Morete, rafforzando i quattro pilastri principali di Jeep: libertà, avventura, passione e autenticità. In totale, la serie ha sei episodi, mostrati la domenica all ‘”Esporte Espetacular”.

Il primo capitolo dell’avventura si è aperto il 1 ° dicembre e il viaggio continuerà a essere trasmesso fino al 23 febbraio. In ogni episodio, il duo Clayton Conservani e Talitha Morete visitano luoghi inesplorati in Brasile. Insieme, mostrano l’intera esperienza di questa avventura piena di emozioni e sport estremi, unita alla capacità off-road delle versioni Trailhawk di Jeep Renegade e Compass. Nella seconda stagione, il team visita luoghi come Pico das Agulhas Negras (RJ), Cavernas do Petar (SP), Serra das Confusões (PI), Campo Novo do Parecis (MG), Fernando de Noronha (PE) e Chapada Diamantina ( BA).

“Per esplorare e mostrare i diversi significati di ciò che è Jeep Spirit, abbiamo riconvalidato le partnership con progetti che collegano il pubblico in modo autentico con il marchio e l’ambiente. L’anno scorso, in collaborazione con Globo, abbiamo tenuto la prima stagione di “Expedição Brasil” con quattro capitoli e la ripercussione è stata così positiva che ha motivato questa seconda stagione, ora con sei episodi. La nuova edizione di questo progetto di contenuti a marchio rafforza la nostra ricerca di progetti originali progettati per essere trasmessi in TV, come il documentario “O Mar Transforma”, trasmesso su Canal Off, e amplia la nostra posizione nella condivisione di esperienze che incarnano i pilastri della Jeep “, afferma Frederico Battaglia, direttore del Brand Marketing Communication presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per l’America Latina.

Tra i paesaggi più diversi del territorio nazionale e sempre a bordo di una jeep, il duo condivide ciò che hanno trascorso esplorando angoli remoti del Brasile e condivide le loro esperienze in sport come arrampicata, discesa in corda doppia, canoa e immersioni. Negli episodi già mostrati, Clayton e Talitha, sono saliti a più di duemila metri da Pico dos Agulhas Negras, situato nella città di Itatiaia sono entrati nella Grotta Petar situata nel Parco Statale Turistico dell’Alto Ribeira aperto solo agli scienziati, hanno visitato una grotta con dipinti preistorici nella Serra das Confusões, nella regione sud-ovest di Piauí rapide da tre fiumi diversi nello stesso giorno a Campo Novo do Parecis, un comune nello stato del Mato Grosso.

Con altre due spedizioni che verranno trasmesse in TV, il coraggioso team mostrerà come è stato il viaggio a Fernando de Noronha e Chapada Diamantina. Oltre a mostrare le sfide di Cleyton e Talitha, la serie espone anche la versatilità di Jeep Compass e Jeep Renegade, che attraversano gli ambienti più diversi con la tecnologia prodotta direttamente dal polo automobilistico Jeep – Goiana (PE).