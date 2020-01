Auto elettriche: Milano è la città italiana dove ce ne sono di più

Il report pubblicato nelle scorse ore da LeasePlan, EV Readiness Index 2020, ha rivelato che l’Italia si è classificata al 17º posto nella classifica composta dalle 22 nazioni europee in cui girano i veicoli elettrici. Milano è la città italiana con più vetture a zero emissioni (25%).

Il posto occupato dal nostro Bel Paese è parecchio lontano dalle leader Olanda, Norvegia e Regno Unito ma si è posizionato davanti a Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Polonia e Slovacchia.

Attraverso l’indagine EV Readiness Index 2020, LeasePlan rivela il grado di preparazione ai veicoli elettrici di ciascuno Stato presente nell’Unione Europea, prendendo in considerazione quattro fattori che consentono di stabilire il punteggio finale.

Questi sono l’importanza del mercato delle auto elettriche, il numero e la distribuzione nel paese delle infrastrutture di ricarica pubbliche, gli sgravi fiscali e gli incentivi messi a disposizione dal governo e la percentuale di modelli elettrici e ibridi noleggiati a lungo termine tramite LeasePlan.

Come detto poco fa, il podio è costituito da Olanda, Norvegia e Regno Unito. I primi due paesi hanno ottenuto lo stesso punteggio (34) mentre la terza classificata 30 punti. L’Italia, invece, si è piazzata in 17ª posizione con soli 17 punti.

La posizione ottenuta dal nostro Paese, secondo LeasePlan, è dovuta principalmente alle pochissime auto elettriche circolanti su strada (0,19 ogni 1000 abitanti). Inoltre, ci sono poche stazioni di ricarica (0,07 per 1000 abitanti) e una quota di mercato parecchio bassa (soltanto lo 0,80% delle auto immatricolate in Italia 2019 erano elettriche).

Fortunatamente ci sono dei segnali di ripresa rispetto al 2019

Per fortuna, una nota positiva arriva grazie a Milano in cui circa un quarto delle auto elettriche presenti nella nostra nazione circolano per le strade del capoluogo lombardo. Le vetture a zero emissioni più popolari presenti a Milano sono la Tesla Model 3, la Nissan Leaf e la Smart ForTwo (quest’ultima grazie alla presenza del servizio di car sharing Share Now).

L’indagine EV Readiness Index 2020 condotta da LeasePlan rivela, inoltre, che quasi tutti i paesi UE hanno ottenuto un punteggio migliore rispetto a quello registrato lo scorso anno. Quello più significativo si è avuto nel crescente numero delle colonnine di ricarica pubbliche (+73%). Oltre a questo, molte persone hanno potuto sfruttare le agevolazioni offerte dal governo per acquistare un veicolo full electric a prezzi agevolati.

Infine, il report di LeasePlan ha rivelato che i possessori di auto elettriche hanno pagato meno tasse (41%) rispetto a quelli in possesso di un veicolo tradizionale e che le immatricolazioni delle vetture a zero emissioni sono cresciute del 60% nel 2019.