Jeep Gladiator con motore della Corvette C6 verrà proposto all’asta

Una delle presentazioni di maggior successo fatte in America lo scorso anno è stata senza dubbio quella del nuovo Jeep Gladiator. Oltre ad aver attirato l’attenzione di numerosissime persone, l’ultimo pick-up della casa automobilistica americana ha catturato l’entusiasmo dei vari tuner che mirano a renderlo più robusto e potente del modello standard.

In occasione del SEMA Show 2019 di Las Vegas, è stata presentata una versione personalizzata e folle, sia per il suo aspetto che per ciò che è presente sotto il cofano. Al lancio, avvenuto alla fine del 2019, il Gladiator era disponibile solo con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 285 CV e 352 nm di coppia massima.

Jeep Gladiator: l’esemplare con motore GM da 550 CV è in vendita!

La società di tuning, invece, ha scelto di implementare il propulsore GM LS3 da 6.2 litri che sviluppa non meno di 550 CV ed è abbinato ad un cambio automatico a 8 velocità. Il potente powertrain presente sotto il cofano di questo Gladiator è abbinato a una serie di altre modifiche progettate per rendere la costruzione resistente a qualsiasi ostacolo che il terreno gli presenta.

In particolare, abbiamo degli assali Dana 60 sia sulla parte anteriore che su quella posteriore, dei differenziali con bloccaggio, un set di pneumatici Goodyear da 42″ e il pacchetto Bodyguard RX. Internamente, invece, ci sono dei nuovi sedili avvolgenti.

Tutti questi cambiamenti, assieme ad altri miglioramenti apportati solo per puro scopo visivo, permettono a questo Jeep Gladiator di proporre delle prestazioni notevoli. Per chi fosse interessato al particolare esemplare, Mecum Auctions lo proporrà all’asta l’11-14 marzo a Glendale.

Purtroppo, la famosa casa d’aste non ha rivelato il prezzo ma sicuramente sarà maggiore del modello stock che parte da circa 33.000 dollari.