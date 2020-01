Ferrari adotterà la strategia Mercedes 2019 nei test invernali

Secondo indiscrezioni Ferrari farà essenzialmente quello che la Mercedes ha fatto ai test invernali nel 2019 tra poche settimane, con le Silver Arrows che non hanno impressionato sul Circuit de Catalunya l’anno scorso prima di presentarsi con un’auto significativamente più veloce a Melbourne.

La Ferrari è sembrata la squadra più veloce della scorsa stagione a Barcellona ed è stata anche definita la favorita del campionato da molti, con la loro velocità nei rettilinei che sembrava significativamente migliore di qualsiasi altra squadra. Tuttavia, una volta che il Gran Premio d’Australia si è disputato alcune settimane dopo, è stata la Mercedes a dominare completamente, chiudendo la prima fila nelle qualifiche e vincendo la gara con una doppietta mentre la Ferrari non è nemmeno riuscita a salire sul podio.

Franco Nugnes ha riferito che la Ferrari vuole adottare una strategia simile ai suoi concorrenti durante i test invernali, usando una “vecchia” specifica sull’auto per la prima settimana di test con un’auto che è solo meccanicamente aggiornata per raccogliere dati e fissare solo gli ultimi aggiornamenti aerodinamici per gli ultimi tre giorni di test (27-29 febbraio) . Ciò offrirà agli ingegneri di Maranello una settimana in più per sviluppare ancora di più la monoposto del 2020.

