Fiat Tipo More: dotazione più ricca per la segmento C

In queste ore, Fiat presenta in via ufficiale la nuova Fiat Tipo More, nuova gamma arricchita della segmento C della casa italiana che sarà disponibile per tutti gli allestimenti già in listino (Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport). L’annuncio ufficiale arrivato in queste ore conferma quanto era già stato riportato dal sito Fiat ad inizio della settimana.

La nuova Fiat Tipo More propone una dotazione arricchita per tutte le varianti della segmento C. I clienti che sceglieranno la Tipo More potranno, quindi, contare su una vettura più completa con un costo aggiuntivo di “appena” 500 Euro e con vantaggi che arriveranno sino al 50% sul valore degli accessori che entreranno a far parte della dotazione di serie.

Tra le novità della gamma Fiat Tipo More troviamo la versione Street More che registra l’introduzione dei nuovi interni neri, del volante in pelle con comandi audio integrati e del display touch Uconnect da 5 pollici di diagonale con supporto ai servizi Uconnect Live Services. In listino c’è anche la Tipo Mirror More che può ora contare, di serie, sui vetri privacy, sul climatizzatore automatico, sui sensori di parcheggio posteriori e sul nuovo Uconnect da 7 pollici con supporto Car Play e Android Auto.

La nuova Tipo Lounge More, disponibile solo nelle versioni 5 Porte e Station Wagon, registra l’introduzione nella dotazione di serie dei fari Bi-Xenon, dei vetri privacy e del pacchetto di accessori Comfort. Per quanto riguarda la S-Design More, anche in questo caso disponibile solo su 5 Porte e Station Wagon, troviamo la vernice bicolore con tetto a contrasto nero ed i cerchi in lega Mopar da 18 pollici.

A completare la gamma della Tipo More c’è la nuova Sport More, ordinabile esclusivamente in abbinamento alla versione 5 Porte della Tipo. In questo caso, la dotazione di serie della vettura si arricchisce con i cerchi in lega Mopar da 18 pollici, la vernice bicolore con tetto nero a contrasto, la nuova livrea esclusiva Rosso Passione e le minigonne laterali.

Fiat Tipo More: l’offerta lancio

Per il debutto commerciale sul mercato italiano, la nuova Fiat Tipo More è subito protagonista di un’offerta lancio molto interessante. La segmento C della casa italiana, infatti, può essere ordinata con il finanziamento “MiniRata” che prevede l’acquisto della vettura con la formula dell’anticipo zero e con un finanziamento da ben 96 mesi.

Questa soluzione include 24 mesi di “mini rate” con un importo di partenza di 149 Euro al mese. Successivamente, l’offerta include 72 mesi di rate con un importo leggermente più alto (per la versione base si parte da 204 Euro al mese).