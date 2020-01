Fiat Tipo: in attesa del restyling arriva la serie speciale More

Con il mese di gennaio, Fiat ha arricchito la gamma della sua Fiat Tipo con il lancio della Fiat Tipo More, una serie speciale abbinata a tutti i principali allestimenti della gamma della segmento C della casa italiana ed a tutte e tre le varianti della carrozzeria (4 Porte, 5 Porte e Station Wagon). La Tipo More va ad arricchire la dotazione di serie aggiungendo alcuni dei principali accessori più richiesti dalla clientela e garantendo, quindi, un vantaggio per quanto riguarda il costo finale d’acquisto della vettura.

La nuova Fiat Tipo Sport More (disponibile solo in versione 5 Porte), ad esempio, aggiunge alla dotazione di serie la nuova livrea esclusiva Rosso Passione, le minigonne laterali, gli esclusivi cerchi in lega Mopar da 18 pollici e la vernice bicolore con tetto nero a contrasto. La nuova Tipo Mirror More, invece, può contare sui vetri privacy, sul climatizzatore automatico e sui sensori di parcheggio posteriori che vanno ad affiancarsi al nuovo sistema Uconnect 7” HD Live con Apple Car Play e Android Auto ed ai cerchi in lega diamantati da 16 pollici.

Per chi sceglie la Fiat Tipo Street More ci sono, invece, i nuovi Interni neri, il volante in pelle con comandi audio integrati e lo schermo touchscreen Uconnect da 5 pollici con radio usb-bluetooth e con il supporto dei servizi UconnectTM Live Services. Per la Tipo Lounge More (disponibile in versione 5 Porte ed in versione Station Wagon), la dotazione di serie viene integrata con i fari Bi-Xenon, i vetry privacy ed il pacchetto Comfort che aggiunge anche la regolazione lombare, il sedile passeggero regolabile in altezza ed il poggia braccia posteriore. La versione S-Design More, disponibile su 5 Porte e Station Wagon, arricchisce la sua dotazione di serie con la vernice bicolore con tetto nero a contrasto e con i cerchi in lega Mopar da 18 pollici.

Sul sito Fiat è già disponibile il configuratore della nuova Fiat Tipo More in tutte le sue possibili varianti di allestimento e carrozzeria. Non si registrano novità per il comparto tecnico e per la gamma di motorizzazioni che continuerà ad essere costituita da motori benzina e diesel (con alcune unità disponibili anche con il cambio automatico).

Fiat Tipo More: disponibile con il finanziamento “MiniRata” ed anticipo zero

Per il lancio sul mercato italiano, la nuova Fiat Tipo More è disponibile con una promozione molto particolare che prevede l’adesione al finanziamento “MiniRata“. Chi sceglie una delle nuove varianti della Tipo More potrà acquistare la segmento C con anticipo zero e con un finanziamento da ben 96 mesi.

La promozione prevede delle “mini rate” per i primi 24 mesi (si parte da 149 Euro al mese) seguiti poi da altri 72 mesi di rate di importo più elevato (si parte da 204 Euro al mese). Per maggiori dettagli in merito alla nuova Tipo More è consigliabile recarsi in concessionaria. Fiat, infatti, per ora non ha ancora diffuso un comunicato stampa per illustrare tutti i dettagli della nuova Tipo More e della relativa promozione per il lancio.

Il brand ha comunque reso disponibile il configuratore della vettura ed una pagina dedicata nella sezione promozioni del suo sito. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Fiat Tipo: il restyling di metà carriera arriva nel secondo semestre del 2020

Il lancio della nuova Tipo More è solo un’anticipazione delle tante novità in arrivo per la segmento C della casa italiana nel corso del 2020. Come noto, infatti, Fiat si prepara al lancio del restyling di metà carriera della sua Fiat Tipo. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire ad aprile, in occasione del Salone dell’auto di Istanbul 2020 (ricordiamo che la Tipo viene prodotta in Turchia dove viene venduta con il nome di Egea).

Il debutto sul mercato europeo della nuova Fiat Tipo restyling dovrebbe avvenire, invece, nella seconda metà del 2020. Tra le novità in arrivo per la gamma di segmento C della casa italiana, oltre ad un aggiornamento al design ed ad un upgrade degli interni con diverse novità per quanto riguarda la tecnologia e la sicurezza di bordo, troveremo anche un rinnovamento della gamma di motorizzazioni con il debutto delle nuove unità mild hybrid in arrivo anche su altri modelli del gruppo. A meno di sorprese, per la Tipo non sono in programma varianti PHEV.