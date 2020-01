Fiat Toro: aumentano i prezzi a gennaio 2020 in Brasile

Il 2020 è iniziato male per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare il Fiat Toro in Brasile visto che i prezzi sono aumentati a gennaio. Il famoso pick-up del marchio torinese ora parte da 96.990 R$ nella versione Endurance 1.8 con cambio manuale rispetto ai 94.990 R$ necessari in precedenza (quindi un aumento di 2000 R$).

Lo stesso adeguamento di prezzo è stato fatto sulla versione con trasmissione automatica che adesso costa 102.990 R$ anziché 100.990 R$. Il prezzo del Fiat Toro Freedom 1.8 AT6 è aumentato di 2500 R$, passando da 112.490 R$ a 114.990 R$. In queste versioni, il motore utilizzato è l’E.torQ 1.8 Flex che sviluppa una potenza di 135/139 CV.

Fiat Toro: la casa torinese aumenta i prezzi in Brasile del famoso pick-up

Per quanto riguarda la versione Volcano 2.4 AT9, il brand di Fiat Chrysler Automobiles ha aumento il prezzo di 2000 R$, passando da 125.990 R$ a 127.990 R$. In questo caso, abbiamo il propulsore Tigershark 2.4 Flex da 174/186 CV.

Tutte le varianti diesel del pick-up Toro hanno ottenuto un aumento di prezzo di 3000 R$. Ad esempio, l’Endurance 2.0 AT9 4×4 ora costa 13.4.990 R$ anziché 131.990 R$. Il Freedom, invece, ora può essere acquistato per 146.990 R$ invece di 143.990 R$.

Il Volcano ora costa 158.990 R$ anziché 155.990 R$ mentre il Ranch è passato da 162.990 R$ a 165.990 R$. Infine, la nuova variante Fiat Toro Ultra è passata da 164.990 R$ a 167.990 R$. Tutte queste opzioni diesel dispongono del motore MultiJet II 2.0 da 170 CV abbinato a un cambio automatico ZF a 9 rapporti.

Di seguito, trovate i prezzi aggiornati nello specifico: