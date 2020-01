Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated debutta in Messico

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore una Wrangler in edizione limitata per il Messico con il nome di Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated. Questa verrà proposta in soli 100 esemplari.

Basata sull’allestimento Rubicon 2020, la XTreme-Trail Rated utilizza le ineguagliabili capacità off-road della versione Rubicon con i sistemi Command-Trac e Rock-Trac 4×4, l’ultima generazione degli assali Dana, i differenziali con bloccaggio Tru-Lock, gli pneumatici off-road da 33 pollici, le staffe di protezione in acciaio e molto altro ancora.

Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated: svelata una nuova edizione speciale riservata per il Messico

Il pacchetto XTreme-Trail Rated è caratterizzato da robusti paraurti in acciaio. Quello anteriore presenta degli esclusivi ganci traino rossi e un argano che può essere rimosso per fornire un angolo di attacco più ampio. Il fuoristrada include anche il kit Jeep Trail-Rated, caratterizzato da cinghie di traino, moschettone, kit di sicurezza, anelli a D e così via.

La nuova Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated per il mercato messicano conserva l’iconico design dell’originale 4×4, riconoscibile immediatamente grazie ai tratti distintivi storici del marchio automobilistico americano. Il design esterno della Wrangler è audace e robusto, con la sua iconica griglia a sette barre ma con un aspetto più moderno rispetto alle precedenti.

I fari anteriori a LED e i fendinebbia forniscono una luce bianca nitida e si intersecano con la griglia per rendere omaggio agli iconici modelli Jeep del passato. Sula parte posteriore del veicolo troviamo una coppia di fanali quadrati a LED. Tutti e 100 gli esemplari della Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated in edizione limitata saranno disponibili nella popolare colorazione Solar Yellow.

Per quanto riguarda gli interni, la special edition conserva lo stile esclusivo, la versatilità, il comfort e la maneggevolezza intuitiva del normale modello Rubicon. La plancia centrale è caratterizzata da un design pulito e con superfici soft-touch. A livello di funzionalità, troviamo aria condizionata, porte USB, controllo del volume e sistema Engine Stop-Start (ESS). Il tutto è abbinato a dei dettagli Silver Metal.

L’unica opzione disponibile è quella con motore Pentastar V6 da 3.6 litri

La consolle centrale ospita anche il cambio, il freno a mano e il transfer case. Il cruscotto è caratterizzato da un display TFT da 7 pollici che permette al conducente di visualizzare varie informazioni sul veicolo tra cui pressione degli pneumatici, indicatore di velocità digitale e musica riprodotta.

I pulsanti integrati nel volante consentono di gestire il sistema audio, la velocità e così via senza togliere le mani da esso. Il display touch da 8.4 pollici permette, invece, di accedere facilmente al sistema di infotainment UConnect.

Sotto il cofano della Jeep Wrangler Rubicon XTreme-Trail Rated resta il famosissimo Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga una potenza di 285 CV e 352 nm di coppia massima. A questo è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti.