FCA protagonista al salone dell’auto di Houston 2020

FCA sarà grande protagonista con i suoi marchi più importanti al Salone dell’auto di Houston 2020 che si svolgerà dal 22 gennaio prossimo. Alfa Romeo presenterà le nuove versioni di Stelvio e Giulia, entrambi caratterizzati dalle migliori prestazioni della classe e seducente stile italiano oltre a interni rinnovati, nuovi contenuti standard e tecnologia di nuova disponibilità. Presenti anche i minivan Chrysler Pacifica e Pacifica Hybrid che mostreranno nuove funzionalità e stile senza precedenti per i visitatori dell’evento.

FCA inoltre porterà a Houston anche il marchio FIAT che presenterà la nuova Fiat 500X. Per quanto riguarda invece Jeep nello stand del marchio americano al Salone dell’auto che prenderà il via tra un paio di giorni troveranno spazio anche il pick up Gladiator e il Wrangler EcoDiesel. Quest’ultimo viene definito da FCA come il Wrangler più capace, efficiente dal punto di vista dei consumi e con la coppia più alta di sempre.

Lo stand di Ram Truck offrirà la sua gamma completa, incluso il Ram Heavy Duty 2020 con una capacità di rimorchio e una capacità di carico utile davvero impressionanti. Ritornano popolari esperienze di guida indoor e outdoor, tra cui Camp Jeep, Ram Truck Test.

