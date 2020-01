Modena Spyder California: una delle repliche Ferrari più famose verrà messa all’asta

Se vi piace possedere una Ferrari o un pezzo di storia del cinema, allora questo veicolo potrebbe fare al caso vostro in quanto è un’auto utilizzata in un famoso film ed è una replica di una Ferrari 250 GT California. Questa icona di Hollywood è stata costruita per uno dei più grandi film di John Hughes.

La Modena Spyder California del 1963 in questione è forse una delle repliche Ferrari più conosciute al mondo ed è attesa all’asta per questo fine settimana da Barrett-Jackson a Scottsdale.

Modena Spyder California: una delle repliche Ferrari nel film di John Hughes verrà proposta in vendita

Come sottolineato da un noto sito di automotive, un’altra replica utilizzata per lo stesso film è stata venduta per oltre 400.000 dollari. Fortunatamente, sono stati realizzati tre esemplari replica di questa Modena Spyder California per il film. Due di queste erano auto da corsa mentre la terza è stata usata soltanto come controfigura per una scena della pellicola.

Anche se abbiamo di fronte una vettura 1:1 della 250 GT California, resta comunque un veicolo performante in quanto sotto il cofano troviamo un motore V8 da 7 litri abbinato a una trasmissione manuale a 5 velocità che scarica l’intera potenza sulle ruote posteriori attraverso un differenziale a slittamento limitato.

Secondo le informazioni fornite da Barrett-Jackson, questa replica è stata sottoposta a un accurato restauro e inoltre dispone di alcuni aggiornamenti rispetto alla versione originale. Ad esempio, troviamo degli ammortizzatori in alluminio regolabili in 16 posizioni abbinati a un sistema di sospensioni indipendente su tutte e quattro le ruote e delle pinze freno Wilwood potenziate.

Anche l’esterno ha ricevuto qualche aggiornamento. Ad esempio, troviamo dei cerchi personalizzati cromati da 16 pollici. Internamente, invece, troviamo vari elementi in fibra di carbonio, una radio Retrosound con Bluetooth, due amplificatori Blaupunkt con 14 altoparlanti e un tachimetro con GPS. La parte superiore del portellone superiore e i sedili sono stati completamente rivestiti con pelle di alta qualità.