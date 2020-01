Fiat 500 elettrica: ulteriori foto spia

Grazie a Quattroruote compaiono nuove immagini spia (scattate da Piero Mulone) della nuova Fiat 500 Elettrica. La vettura come è già noto debutterà al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra in programma dal prossimo 5 marzo. Grazie alle nuove immagini (qui altre recenti immagini spia mostrate da Gabetz Spy Unit) è possibile apprezzare maggiormente le proporzioni esterne della vettura e qualche dettaglio del frontale. Sebbene la 500 sia stata camuffata a dovere, è chiaro che la vettura risulta profondamente differente rispetto a quella che era stata avvistata mesi fa.

Piattaforma dedicata

La nuova Fiat 500 Elettrica utilizzerà una piattaforma dedicata, appositamente realizzata per accogliere le future varianti elettriche delle vetture del Lingotto. La produzione, come già sappiamo, sarà avviata a Mirafiori. Come già discusso la scorsa volta le proporzioni di questa nuova Fiat 500 Elettrica sembrano molto simili a quelle del modello che ormai conosciamo da anni, tuttavia pare che le dimensioni siano state amplificate di qualche centimetri. Almeno in larghezza dovrebbero esserci circa 6 centimetri di differenza con la versione tradizionale.

Emerge chiaramente un design inedito per i cerchi applicati sulle quattro ruote, sebbene anche questi sembrano essere stati camuffati a dovere. Ma c’è anche un nuovo cofano motore con un frontale decisamente più piatto rispetto a prima. I fanali sembrano aver subito qualche modifica: probabilmente non saranno più completamente tondi visto che al momento il cofano sembra non possedere la curvatura in alto necessaria ad accoglierli. Potrebbero comunque avere un elemento grafico che li farà apparire comunque tondi.

Anche la mascherina e le prese d’aria dovrebbero essere sensibilmente ridotte in virtù del fatto che il propulsore elettrico non necessita dello stesso raffreddamento di un motore tradizionale. Si notano anche dei grandi passaruota e gli specchietti retrovisori ora posizionati nell’angolo dei finestrini. Sopra il lunotto è disposto uno spoiler di dimensioni sensibilmente maggiori rispetto a prima.

E le porte posteriori?

Continua a perseverare il dubbio sulle possibili piccole portiere posteriori con apertura controvento. Si può dire che la portiera anteriore sembra più piccola, in lunghezza, rispetto alla variante attuale della Fiat 500. Questo potrebbe proprio significare che affiancata ad essa ci sia una piccola portiera che si apre controvento, utile ad accedere più velocemente ai posti posteriori.

La camuffatura più marcata in questa zona della vettura potrebbe essere dedicata proprio a coprire questa soluzione inedita per la Fiat 500 Elettrica.