Chrysler Pacifica e Ram 1500 eletti Best Minivan e Best Pickup Truck 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore che Chrysler Pacifica Hybrid e Ram 1500 EcoDiesel sono stati eletti, rispettivamente, Best Minivan 2020 e Best Pickup Truck 2020 dall’Automobile Journalists Association of Canada (AJAC). Questo segna il quarto premio AJAC consecutivo conquistato dal famoso minivan che è riuscito a portarsi a casa un riconoscimento ogni anno dal suo debutto avvenuto nel 2016.

Reid Bigland, CEO e presidente di FCA Canada, ha dichiarato: “Il quarto premio consecutivo AJAC per la Pacifica è un’ulteriore testimonianza della sua sicurezza e delle sue funzionalità ai vertici della categoria, dimostrando nuovamente di essere il veicolo ideale per le famiglie canadesi. Questa grande notizia per Ram arriva anche sulla scia del marchio che raggiunge il suo secondo miglior anno in termini di vendite registrato, dimostrando che il nostro impegno nella costruzione di pick-up premiati è ben accolto dai canadesi“.

Chrysler Pacifica e Ram 1500: i due veicoli di FCA conquistano dei premi importanti

Il Ram 1500 2020 rappresenta il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza e convenienza in termini di consumi con caratteristiche mai offerte prima su un pick-up. Per il model year 2020, il marchio americano ha deciso di trasformare il suo 1500 nel più potente pick-up diesel da mezza tonnellata presente in Nord America con 650 nm di coppia massima e come modello diesel leggero più capace grazie alla possibilità di rimorchiare fino a 5697 kg.

La Chrysler Pacifica Hybrid è il primo e unico minivan ibrido presente nel mercato nordamericano. Grazie all’elettrificazione, il veicolo riesce a proporre un consumo di carburante pari a 2,7 litri/100 km oppure oltre 50 km di autonomia in modalità solo elettrico. Complessivamente, il conducente ha la possibilità di sfruttare oltre 800 km di autonomia.

Per chi non la conoscesse, l’Automobile Journalists Association of Canada (AJAC) è un’associazione nazionale parecchio conosciuta e rispettata composta da giornalisti automobilistici che testano i nuovi veicoli presenti in tutto il paese. Il programma annuale Car and Utility Vehicle of the Year Awards è parte integrante dell’associazione e fornisce ai consumatori un servizio utile per permettergli di scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze.

La giuria ha provato ogni veicolo disponibile per gli acquirenti canadesi, tenendo conto di diversi aspetti che vanno dalle caratteristiche di sicurezza alla capacità di carico offerta. I vincitori di ciascuna delle 14 categorie (compresi anche Chrysler Pacifica e Ram 1500) adesso si contenderanno il titolo di Canadian Car of the Year 2020 o Canadian Utility Vehicle of the Year 2020. Il vincitore sarà annunciato in occasione della Canadian International AutoShow di Toronto (13 febbraio).