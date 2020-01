Jeep Gladiator eletto Pickup Truck of the Year 2020

Oltre che la Wrangler Rubicon EcoDiesel, Jeep è riuscita a portarsi a casa un altro importante premio grazie al nuovo Jeep Gladiator Rubicon, proveniente sempre da Four Wheeler.

In particolare, il pick-up di medie dimensioni più capace di sempre è stato nominato Pickup of the Year 2020 dal noto sito Internet. Il premio viene assegnato ogni anno dai redattori della famosa pubblicazione di appassionati di off-road.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up conquista gli esperti di Four Wheeler

Ken Brubaker, editor di Four Wheeler, ha dichiarato: “Il nuovo Jeep Gladiator è il pick-up che molti acquirenti aspettavano da anni. Dopo una settimana di prove in una varietà di situazioni difficili, il Gladiator ha dimostrato che è tutto pick-up e tutto Jeep, una combinazione formidabile. Con l’impressionante pacchetto Rubicon, è chiaro che il Gladiator è in prima fila nella sua categoria“.

Nel corso di una settimana, i giudici di Four Wheeler hanno condotto una serie di test su oltre 1600 km di superfici di terreno varie che includevano sabbia, terra, ghiaia, rocce, fango, neve e così via.

Per le prove è stata sfruttata anche una salita off-road ed effettuati vari attraversamenti d’acqua. Il Jeep Gladiator Rubicon 2020, inoltre, è stato testato nella guida notturna per valutare i sistemi di illuminazione adottati dalla casa automobilistica americana.

Sean P. Holman, Content Director di MotorTrend Group, ha dichiarato: “Quando è stato annunciato per la prima volta il Gladiator, c’era il timore che fosse troppo pick-up e non abbastanza Jeep o troppa Jeep e non abbastanza pick-up. I nostri test, però, hanno dimostrato che Jeep ha raggiunto il punto giusto con il Gladiator, offrendo ai clienti uno dei migliori pick-up di medie dimensioni per l’off-road sul mercato“.

Il Pickup of the Year Award di Four Wheeler, giunto alla sua 31ª edizione consecutiva, è un concorso a inviti aperto solo ai pick-up nuovi e aggiornati in modo significativo per il prossimo model year. Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha deciso di congratularsi con gli esperti di Four Wheeler per aver eletto Pickup of the Year 2020 il nuovo Jeep Gladiator.

Egli ha affermato: “Il nostro nuovissimo Gladiator Rubicon è l’unico pick-up al mondo che offre la leggendaria capacità fuoristrada Jeep 4×4, libertà all’aria aperta e design Jeep autentico. Il Gladiator è Jeep al 100% e pick-up al 100%: la combinazione perfetta di utilità, versatilità e funzionalità che i nostri affezionati clienti Jeep hanno richiesto“.