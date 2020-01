Jeep Wrangler Rubicon EcoDiesel nominata SUV of the Year 2020

La Jeep Wrangler Rubicon EcoDiesel 2020, la Wrangler più capace, efficiente in termini di consumi di carburante e con la più alta coppia mai vista prima, è stata nominata SUV of the Year 2020 da FOUR WHEELER. Il premio viene assegnato ogni anno dai redattori della rivista dedicata agli appassionati dell’off-road.

Ken Brubaker, editore di FOUR WHEELER, ha dichiarato: “La Wrangler è un’auto davvero eccezionale sia su strada che fuoristrada e il nuovoo motore EcoDiesel per il 2020 integra l’eccezionale piattaforma JL. La potenza e l’efficienza dell’EcoDiesel alzano l’asticella del già incomparabile 4×4, rendendolo ancor più straordinario“.

Jeep Wrangler: FOUR WHEELER premia l’iconico fuoristrada del marchio americano

Nel corso di una settimana, i giudici di FOUR WHEELER hanno condotto oltre 1600 km di test su sabbia, terra, ghiaia, fango, neve e così via. Sono state effettuate prove anche su una salita off-road e attraversando dell’acqua. La guida notturna è stata integrata nella competizione per valutare i sistemi di illuminazione offerti da ciascun veicolo. La giuria era composta da esperti provenienti da varie testate giornalistiche dedicate al 4×4, tra cui FOUR WHEELER, 4-WHEEL & OFF-ROAD e JP MAGAZINE.

Sean P. Holman, direttore dei contenuti di MotorTrend Group, ha affermato: “Jeep dimostra ancora una volta di ascoltare i suoi clienti, questa volta offrendo la Wrangler con motore diesel. Senza alcun compromesso in termini di capacità o esperienza richiesta da appassionati e avventurieri, la Wrangler EcoDiesel ha senso anche per gli spostamenti quotidiani“.

Le Jeep Wrangler EcoDiesel sono equipaggiate dal nuovo motore EcoDiesel V6 da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 260 CV e 600 nm di coppia massima. Secondo i dati forniti dal marchio automobilistico americano, le versioni diesel dell’iconico fuoristrada riescono a proporre 12,32 km/l in autostrada, 9,35 km/l in città e 10,62 km/l nel combinato. Accanto al propulsore a gasolio troviamo il cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 rapporti abbinato a delle marce ridotte.

Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha commentato il premio ricevuto sostenendo: “I nostri clienti hanno chiesto una Wrangler con un risparmio di carburante senza pari, un’incredibile autonomia di guida e la leggendaria capacità off-road che giustamente si aspettavano. La nostra nuova Jeep Wrangler Rubicon EcoDiesel risponde perfettamente a questa domanda”.

Morrison ha proseguito dicendo: “Ho guidato la nuova Rubicon EcoDiesel sul Rubicon Trail e posso attestare che i nostri clienti sapevano esattamente cosa stavano chiedendo: la perfetta combinazione di capacità fuoristrada, prestazioni su strada divertenti da guidare e 12,32 km/l“.

L’evento del premio SUV of the Year di FOUR WHEELER, giunto alla sua 47° edizione consecutiva, è un concorso a inviti riservato solo a SUV nuovi o modificati in modo significativo proposti sul mercato come model year in arrivo.