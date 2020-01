Local Hazard Information: il nuovo sistema che consente di evitare pericoli

Local Hazard Information (LHI) è il nome di una nuova tecnologia di avviso dei pericoli in tempo reale che farà il suo debutto ufficiale sulla Ford Puma prima in America e successivamente in Europa.

Usando degli appositi sensori presenti sulla vettura, che si occupano di monitorare il funzionamento dei fari fendinebbia, del controllo della trazione, della frenata di emergenza e dell’apertura degli airbag, il sistema elabora i dati e li invia al cloud Car2Go (un servizio gestito da Here) sfruttando un modem integrato.

Local Hazard Information: il sistema sfrutta il cloud Car2Go di Here per inviare i dati agli altri veicoli

A sua volta, queste informazioni vengono inviate alle altre vetture presenti attorno. Tali informazioni sono parecchio utili in quanto vengono mandate agli altri veicoli disposti dietro all’auto principale che li ha rilevati.

Oltre a Ford, ci sono altre case automobilistiche che utilizzano la piattaforma Here come ad esempio BMW, Volkswagen e Audi. Una volta che il veicolo primario ha inviato i dati raccolti tramite il sistema Local Hazard Information, questi vengono visualizzati in tempo reale sul display degli altri veicoli compatibili presenti poco dopo.

I dati mandati riguardano situazioni che possono influire sulla sicurezza come frane, traffico intenso e incidenti. In passato sono stati già impiegati dei sistemi simili dove però il guidatore doveva segnalare i pericoli in modo manuale. Tuttavia, il sistema LHI funziona in maniera completamente autonoma.

Entro la fine di quest’anno, Ford prevede di introdurre il Local Hazard Information su oltre l’80% della sua gamma di veicoli. Naturalmente, l’efficacia di questa nuova tecnologia dipenderà dalle auto connesse presenti nella rete.