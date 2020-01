Alfa Romeo Montreal: un esemplare è atteso all’asta nelle prossime ore

Fra il 1970 e il 1977, Alfa Romeo portò sul mercato una sportiva stradale 2+2 davvero interessante con il nome di Alfa Romeo Montreal. In occasione del Salone di Ginevra del ‘70, la casa automobilistica di Arese presentò la versione definitiva della coupé mentre le prime consegne iniziarono nel ‘72, al prezzo di 5.700.000 lire per ciascun esemplare.

In occasione di un’asta che si terrà oggi e domani in Arizona, RM Sotheby’s metterà in vendita proprio un esemplare della Montreal con telaio n°AR1425442. Secondo le stime fatte dalla nota casa d’aste, questa Alfa Romeo Montreal dovrebbe essere venduta ad un prezzo compreso fra 100.000 e 130.000 euro. Inoltre, abbiamo di fronte uno delle circa 3925 unità costruite tra il 1971 e il 1975. Il contachilometri dell’auto riporta 33.600 km percorsi.

Alfa Romeo Montreal: RM Sotheby’s prevede di mettere all’asta un esemplare del 1972

Alfa Romeo assegnò l’incarico della carrozzeria di questo modello a Bertone mentre il progetto venne guidato dal leggendario Marcelo Gandini. A livello estetico, la sportiva stradale propone un design ampio e basso con un naso simile a uno squalo che si estende attraverso un parafango curvo.

Sotto il cofano di questa Montreal troviamo una versione modificata del V8 da 2.6 litri con potenza di 200 CV a 6500 giri/min e 235 nm di coppia massima a 4750 giri/min, proveniente dal prototipo di auto da corsa Tipo 33. Questo presenta una struttura in lega di alluminio e un sistema di lubrificazione a carter secco.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica di FCA, la sportiva è in grado di raggiungere una velocità massima di 224 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi. L’esemplare AR1425442, che verrà messo all’asta da RM Sotheby’s in queste ore, dispone di una carrozzeria nella brillante colorazione rossa.

Presenti anche un set di pneumatici Michelin XWX abbinati a dei cerchi verniciati di fabbrica. L’abitacolo della vettura è completamente nero con moquette rossa e un volante con bordo in legno. Troviamo anche degli alzacristalli elettrici, una radio Blaupunkt con cassetta e dei nuovi altoparlanti.