Ram annuncia il nuovo pacchetto Safety Group per HD e 3500 Chassis Cab Crew Cab 2020

Ram sta offrendo un nuovo pacchetto per tutti gli allestimenti del Ram Heavy Duty 2020 e per il Ram 3500 Chassis Cab Crew Cab 2020.

Il nuovo pacchetto di contenuti prende il nome di Safety Group e include alcune delle opzioni dedicate alla sicurezza più popolari all’interno di un’unica soluzione da aggiungere in fase di acquisto del pick-up HD.

Ram: il marchio americano ora propone vari sistemi di sicurezza in un unico pacchetto per i suoi pick-up

In particolare, il nuovo pacchetto Safety Group (AAU) include i seguenti equipaggiamenti: Lane Keep Assist con Adaptive Steering per Heavy Duty e 3500 Chassis Cab Crew Cab, cruise control adattivo con stop, controllo automatico dei fari abbaglianti, monitoraggio dei punti ciechi e dei percorsi incrociati (solo modelli HD), avviso di collisione frontale ad alta velocità, tergicristalli sensibili alla pioggia, comandi audio al volante, Rear View Auto Dim Mirror e display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti digitale.

Il nuovo pacchetto Safety Group offerto da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per i nuovi Ram HD e 3500 Chassis Cab Crew Cab è disponibile per l’ordine. Basterà contattare il concessionario Ram Truck più vicino per avere maggiori informazioni visto che al momento non si conosce neanche il prezzo da aggiungere a quello del veicolo selezionato.