A Milano c’è un murales di Alfa Romeo

Questa domenica i milanesi hanno trovato una sorpresa ad attenderli. Si tratta di un’iniziativa molto interessante marchiata Alfa Romeo. La casa del Biscione ha infatti lasciato a bocca aperta gli appassionati sfruttando una situazione decisamente fuori dagli schemi rispetto alle classiche modalità di comunicazione scelte dai costruttori automobilistici. Alfa Romeo ha quindi deciso di affidare il proprio brand ad un modo originale e creativo di percepirlo.

Le nuove Giulia e Stelvio alla base del nuovo linguaggio

Tutti sappiamo bene che ogni vettura Alfa Romeo è in grado di fornire il meglio dello stile italiano, coadiuvato da una dote tecnica senza paragoni. Proprio il lancio delle nuove Giulia e Stelvio MY 2020 ha permesso di ragionare su un nuovo linguaggio generale. Le vetture del Biscione vogliono stupire ancora di più.

È in questo nuovo corso che si inserisce infatti la nuova campagna pubblicitaria di Alfa Romeo che esula quindi dalle canoniche affissioni pubblicitarie. Ora c’è un murales dipinto su un muro di un’abitazione in corso Garibaldi a Milano. La stessa via è anche nota per le tante espressioni artistiche di interessanti writer del momento.

Il murales è stato realizzato utilizzando la tecnica dell’anamorfosi in modo da ricreare un perfetto effetto tridimensionale che permette di osservare l’opera da ogni punto di osservazione, quindi da differenti prospettive. Si può quindi dire che il risultato è davvero interessante e colpisce l’osservatore con molta facilità. Il progetto porta la firma di Urban Vision, che ha sdoganato questo tipo di promozioni nel nostro Paese, e porta il nome di “L’arte si svela nei luoghi più inaspettati”. Titolo azzeccato! La realizzazione invece è stata affidata all’associazione torinese “Il Cerchio e le Gocce”: la realtà torinese si ispira proprio alla cultura underground e promuove la street art e il graffiti writing della città.

Un modo nuovo per diffondere la bellezza delle Alfa Romeo di ieri e di oggi.