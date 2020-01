Auto nuova: il bianco si riconferma il colore preferito degli europei (e non solo)

Il bianco si conferma il colore più diffuso al mondo per le auto nuove anche nel 2019. Tale colorazione è stata scelta per 35 vetture su 100, nonostante si sia registrato un calo del 4% rispetto all’anno precedente. In seconda posizione troviamo il nero con una percentuale del 18% mentre al terzo posto c’è l’argento con il 15%.

Da notare che quest’ultimo colore ha registrato una crescita del 5% rispetto al 2018. La Top 7 si completa con il grigio in quarta posizione (10%), rosso e blu entrambi al quinto posto (8%), marrone in sesta posizione (5%) e verde al settimo posto (1%).

Auto nuova: il bianco è stato il colore più apprezzato nel 2019 in tutto il mondo

Tali informazioni arrivano dalla società chimica americana PPG che ogni anno pubblica una classifica sulle tendenze nei colori scelti durante l’acquisto di una nuova auto. Per il 2020, PPG afferma che il blu potrebbe essere il colore più popolare dato che esprime affidabilità, avventura e relax.

Partendo dall’Europa, il bianco resta al primo posto con il 26%, anche se ha registrato una diminuzione del 6% rispetto al 2018. Al secondo posto troviamo il grigio con il 22% delle preferenze e che ha registrato un aumento del 3%. Il podio si completa con il colore nero il quale ha conquistato una percentuale del 19%.

Il resto della Top 7 è composta dal blu in quarta posizione (11%), argento al quinto posto (9%), rosso in sesta posizione (7%) e natural al settimo posto (4%). Sempre secondo la classifica stilata da PPG, il bianco è molto popolare anche in Nord America, Sud America e Asia con percentuali rispettive del 25%, 39% e 40%.

Sul podio troviamo anche l’argento che in Nord America e in Asia si è piazzato al terzo posto (13% e 16% rispettivamente) mentre in Sud America lo troviamo in seconda posizione con il 27% di preferenze. Da notare anche la crescita dell’1% e del 7% nei primi due continenti e la flessione del 3% registrata in Sud America.

La Top 7 in Nord America è composta da nero/grigio in seconda posizione con il 19%, blu al quarto posto con il 10%, rosso in quinta posizione con il 9%, natural al sesto posto con il 3% e verde in settima posizione con il 2%.

La Top 7 in Asia è caratterizzata da nero in seconda posizione con il 19%, rosso al quarto posto con l’8%, blu in quinta posizione con il 7%, natural al sesto posto con il 6% e grigio in settima posizione con il 3%.

La Top 7 in Sud America, invece, è composta dal nero in terza posizione con il 12%, grigio al quarto posto con il 10%, rosso in quinta posizione con il 7,5% e natural e blu entrambi al sesto posto con il 2%.

Oltre a questi dati, nelle immagini in allegato trovate altre informazioni molto interessanti rilevate sempre da PPG.