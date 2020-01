Nuovo Jeep Gladiator vince il premio North American Truck of the Year 2020

Il nuovo Jeep Gladiator, il pick-up di medie dimensioni più capace di sempre, è stato nominato North American Truck of the Year 2020 da un gruppo di esperti del settore automobilistico.

Si tratta di un premio unico, considerato da molti come uno dei più prestigiosi al mondo visto che la giuria è composta da 50 giornalisti automobilistici degli Stati Uniti e del Canada. I vincitori del North American Truck of the Year sono stati nominati durante una conferenza stampa tenutasi poche ore fa presso il TCF Center di Detroit.

Nuovo Jeep Gladiator: il veicolo è stato eletto pick-up nordamericano dell’anno

Jim Morrison, Head of Jeep Brand, ha detto: “Il Jeep Gladiator non è solo il pick-up di medie dimensioni più capace al mondo ma ora anche il pick-up nordamericano dell’anno. Quest’onore è una testimonianza per i nostri clienti che chiedono il meglio e il Gladiator offre tutte le funzionalità 4×4 e la versatilità che ci si aspetta da un veicolo Jeep“.

I premi dati da questa organizzazione sono indipendenti e soprattutto unici perché non vengono assegnati da un’unica pubblicazione, sito Web e stazione radio o televisiva ma selezionati da una giuria di giornalisti automobilistici che rappresenta diversi media statunitensi e canadesi.

Gli esperti valutano i finalisti in base a innovazione, design, sicurezza, maneggevolezza, soddisfazione del conducente, leadership di segmento e valore. Il processo di valutazione, iniziato a giugno dello scorso anno, ha previsto tre turni di votazione. Quello ottenuto dal Jeep Gladiator 2020 è il 26° North American Truck of the Year dato dalla giuria di esperti.

Vi ricordiamo che il model year 2020 del pick-up è stato riprogettato da zero per essere il veicolo più adatto all’off-road di sempre. Il Gladiator si basa su un ricco patrimonio di modelli Jeep robusti e affidabili, proponendo una combinazione senza pari di utilità, robustezza, funzionalità intelligenti, versatilità e autentico design Jeep.

Sotto il cofano del pick-up troviamo il motore Pentastar V6 da 3.6 litri che riesce a garantire delle ottime prestazioni. Il veicolo è stato costruito per gestire le esigenze di uno stile di vita attivo e consente di trasportare sia persone che merci ovunque.

Tutte le versioni del Jeep Gladiator sono classificati come Trail Rated attraverso un badge il quale indica che il modello è stato progettato per funzionare in una serie di difficili condizioni stradali.