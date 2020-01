Monopattini elettrici: negli Stati Uniti aumentano gli incidenti

Uno studio condotto dalla University of California di San Francisco rivela che sono aumentati di parecchio gli incidenti con i monopattini elettrici negli Stati Uniti. L’indagine condotta dall’università californiana rivela che gli incidenti sono addirittura triplicati dal 2014 al 2018, toccando i 39.000.

In parole povere, il numero di sinistri è passato da 6 ogni 100.000 spostamenti in monopattino a 19 ogni 100.000. Lo stesso studio condotto dalla University of California riporta che gli infortuni alla testa sono aumentati di ben due volte nel 2018 per via dei monopattini elettrici circolanti per le strade degli USA.

Monopattini elettrici: gli incidenti sono triplicati negli USA in soli quattro anni

Rispetto alle bici, i monopattini sono dei mezzi di trasporto più instabili e quindi è molto semplice cadere e sbattere la testa. Proprio come in Italia, inoltre, anche negli States non è obbligatorio utilizzare il casco di protezione.

Sempre la stessa ricerca condotta dall’università di San Francisco ha rivelato che le donne sono state coinvolte in un terzo degli incidenti registrati mentre il maggior numero di infortuni ha riguardato la fascia di età 18-34 anni.

Oltre che presentare dei numeri, i ricercatori dell’università hanno cercato di capire le cause che hanno portato ad un aumento così grande del numero degli incidenti dei monopattini elettrici in soli quattro anni.

Il principale motivo è stato la diffusione dei servizi di sharing visto che sono ormai moltissime le persone che optano per un mezzo di trasporto alternativo per muoversi in città e andare al lavoro. Inoltre, lo sharing permette anche alle persone meno esperte di guidare un monopattino elettrico.

Anche se non è affatto difficile pilotare un mezzo del genere, è sempre consigliabile fare un po’ di pratica sulle strade chiuse al traffico. Possiamo concludere dicendo che lo studio condotto dalla University of California ha dimostrato che i monopattini elettrici non sono affatto giocattoli e che richiedono una certa pratica e/o conoscenza per essere guidati in sicurezza.