Kubica parteciperà a 5 prove libere del venerdì con Alfa Romeo durante il 2020

Il neo nominato pilota di riserva del team di Formula 1, Alfa Romeo Racing, Robert Kubica parteciperà a cinque sessioni di prove libere del venerdì mattina durante la prossima stagione. Il Polacco, il cui sponsor PKN Orlen ha anche firmato con il team con sede in Svizzera, dovrebbe firmare a breve un accordo di gara DTM per il 2020 con la BMW.

Inoltre, secondo Przeglad Sportowy, Robert Kubica parteciperà anche a cinque sessioni FP1 venerdì mattina complete con l’Alfa Romeo quest’anno. Secondo quanto riferito, il 35enne farà anche una giornata di test invernali sull’auto Alfa Romeo del 2020 a febbraio. Nel fine settimana, Kubica ha avuto un allestimento del sedile nella fabbrica del team Hinwil.

L’esperto pilota polacco si aspetta una “vita più facile” con il suo nuovo team in Formula 1 nel 2020, dopo la debacle competitiva del suo ritorno alle corse del 2019 con Williams. “Alla Williams, abbiamo pensato che non potesse andare peggio dell’anno precedente, quindi non si può mai dire che non può andare peggio. Almeno spero in una vita più facile ora ”, ha dichiarato Robert Kubica ai microfoni di motorsport-total.com.

