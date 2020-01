Jeep Wrangler ottiene importante riconoscimento

Jeep Wrangler è stata elogiata per la sua abilità fuoristrada, vincendo ancora una volta lo speciale premio fuoristrada della rivista britannica 4×4 con il premio 4×4 dell’anno.

La giuria di esperti della pubblicazione specializzata nella guida fuoristrada ha messo alla prova il modello costruito negli Stati Uniti per testare le sue capacità contro alcuni concorrenti estremamente capaci. La speciale categoria Off-Road Award si concentra esclusivamente sulle prestazioni fuoristrada di un veicolo, un attributo di Jeep Wrangler che la giuria ha applaudito rapidamente.

La leggendaria abilità fuoristradistica di Jeep Wrangler lo rende il Wrangler più capace di sempre, grazie a contenuti tecnici senza pari che, a seconda del rivestimento, includono due sistemi avanzati a quattro ruote motrici, attivi, a tempo pieno su richiesta – Command-Trac e Rock- Trac –Tru-Lock per asse anteriore e posteriore, pneumatici BF Goodrich da 32 pollici per terreni fangosi, avvicinamento di prima classe, angoli di partenza e di sfondamento, piastre paramotore e binari di scorrimento dedicati per fuoristrada estremo e ondeggiamento anteriore elettronico- barra di disconnessione.

Essendo l’unico SUV 4×4 full-air autentico disponibile sul mercato, Jeep Wrangler è progettato per una facile guida all’aria aperta grazie al parabrezza facilmente pieghevole, alle porte facilmente rimovibili e alle varie combinazioni di top, tra cui hardtop, soft top, no top o power top Sky One-TouchTM facile da usare. Tutte queste opzioni a cielo aperto consentono la massima libertà su ogni terreno e in ogni stagione, quando si guida in città e all’aperto.

La gamma di motori Wrangler comprende un turbo diesel da 2,2 litri che eroga 200 CV e un motore a benzina da 2,0 litri che eroga 272 CV. Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti, il primo per questo modello. Questo cambio automatico a otto velocità offre un’esperienza di guida reattiva: durante gli spostamenti di tutti i giorni o in condizioni estreme di movimento strisciante, i clienti godranno di un’erogazione della potenza regolare e lineare e dell’efficienza del carburante.

Ogni anno, un gruppo di esperti della rivista 4×4 – una delle pubblicazioni specialistiche 4×4 più famose al mondo – collauda un gran numero di veicoli a trazione integrale dei produttori mondiali. Oltre a assegnare un punteggio alle auto per le loro caratteristiche di guida su strada, la giuria le conduce in un duro percorso di valutazione off-road prima di esprimere il proprio verdetto in diverse classi, tra cui SUV di piccole, medie e grandi dimensioni, SUV di prestazione e Best Off -Roader. I premi speciali includono Best Value, Off-Road Award e 4×4 Manufacturer of the Year.