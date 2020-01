Fiat Strada è il pick-up più venduto in Brasile nel 2019

Anche se spesso vengono utilizzati per trasportare persone, in realtà i pick-up sono stati creati per il lavoro. Durante tutto il 2019 sono stati venduti 342.725 esemplari di pick-up in Brasile (compatti, intermedi, medi e grandi). Tali dati provengono dalla Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Parliamo di 16.376 in più rispetto a quanto registrato nel 2018. Questo rappresenta uno dei fattori che evidenzia la ripresa dell’economia brasiliana. Ancora una volta il leader indiscusso di tutti i pick-up è stato il Fiat Strada.

Fiat Strada: il pick-up compatto si conferma il più apprezzato nel 2019

Anche se si tratta di un veicolo sicuramente non recente, il veicolo italo-brasiliano è riuscito comunque a conquistare il segmento visto che non ha veri e propri rivali. Inoltre, bisogna considerare che entro la fine di quest’anno la casa automobilistica torinese dovrebbe lanciare in Brasile la nuova generazione.

Nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, il Toyota Hilux si è piazzato al primo posto mentre in quello di fascia intermedia, il Fiat Toro è stato il modello più apprezzato dagli automobilisti brasiliani.

Nella classifica dei pick-up più venduti in Brasile nel 2019 spicca il Ram 2500 come primo modello di grandi dimensioni che ha registrato immatricolazioni per 652 unità. Tuttavia, il veicolo non è riuscito a piazzarsi nella Top 10.