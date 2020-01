Ecco cosa ha sbagliato la Ferrari nel 2019 secondo l’ex pilota di F1

L’ex pilota di Formula 1 Karun Chandhok afferma che la Ferrari ha fatto un gran casino nella stagione di F1 2019, sostenendo che il cavallino rampante avrebbe dovuto provare a lottare per il titolo nelle ultime gare. Gli italiani hanno commesso molti errori durante la stagione e non sono riusciti a capitalizzare adeguatamente il ritmo mostrato nella seconda parte della stagione. Charles Leclerc ha vinto due gare nella sua prima stagione con la squadra, ma Sebastian Vettel ha vinto solo una volta, con entrambi i piloti che sono stati battuti in classifica da Max Verstappen dell’Aston Martin Red Bull Racing.

Chandhok, ex pilota di HRT e Lotus, afferma che avrebbero dovuto fare molto meglio. Ha detto sul podcast del Motorsport Magazine 2019 : “Ancora una volta però la Ferrari avrebbe potuto fare molto meglio. A Sochi, dare ordini di squadra è stato assurdo. A Monaco [durante il Q1] non hanno mandato Leclerc fuori per un altro giro. Non importa quante gomme hai nel Q2, se sei fuori nel Q1 a Monaco hai finito. Quese sono solo alcune delle cose che mi hanno fatto pensare nel 2019 a proposito della Ferrari ‘ma cosa stanno facendo?'”.

