Jeep Gladiator vs Ford F-250: i due pick-up si scontrano in un tiro alla fune

The Fast Lane Truck ha deciso di condurre un tiro alla fune molto particolare che vede protagonista il nuovo Jeep Gladiator in versione Rubicon e il Ford F-250. Visto che quest’ultimo è il veicolo più pesante dei due, riesce a trainare un peso maggiore e inoltre propone un carico utile più elevato.

D’altra parte, però, il pick-up di Jeep mette a disposizione delle caratteristiche off-road uniche che lo portano sicuramente in vantaggio. Il Jeep Gladiator dispone di un motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri capace di sviluppare una potenza di 285 CV e 353 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up del brand si scontra con un Ford F-250

Il Ford F-250, invece, è dotato di un propulsore V8 da 7.3 litri di nuova generazione che sviluppa 430 CV e 644 nm, affiancato a una trasmissione automatica a 10 rapporti. Entrambi i pick-up dispongono di marce ridotte e differenziali bloccabili.

Come detto poco fa, il veicolo di Ford riesce a trainare un maggior carico, quindi vi lasciamo soltanto immaginare quale è stato il vincitore di questo particolare tiro alla fune. Tenendo presente che entrambi i pick-up sono acquistabili in America per circa 55.000 dollari, la scelta dipende ovviamente dalle esigenze.

Se si ha bisogno di un pick-up da utilizzare prettamente per il lavoro, allora il Ford F-250 è la scelta più giusta. Al contrario, se si cercano delle caratteristiche più orientate all’off-road, allora il Jeep Gladiator è quello più adatto. Per scoprire il confronto completo, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.