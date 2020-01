Ufficiale: Robert Kubica si unisce all’Alfa Romeo come pilota di riserva

Robert Kubica sarà il pilota di riserva per l’ Alfa Romeo Racing durante la stagione di Formula 1 2020. Il pilota polacco non è stato confermato da Williams dopo che la squadra ha vissuto un’altra stagione problematica, ma il 35enne continuerà a rimanere nel mondo della Formula 1 anche nel 2020. Kubica porta con sé un accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera polacca PKN Orlen che diventa lo sponsor principale del team.

Formula 1: Robert Kubica sarà il pilota di riserva per l’ Alfa Romeo Racing nel 2020

Nel 2006 Kubica divenne un pilota di riserva per la scuderia che all’epoca si chiamava Bmw. Avendo Kubica trascorso gran parte della sua carriera giovanile nella stessa squadra, il pilota polacco ha affermato che il team occupa un posto speciale nel suo cuore. “Questa squadra occupa un posto speciale nel mio cuore e sono felice di vedere alcuni volti ancora qui dai miei anni a Hinwil. Il tempo e le circostanze sono ovviamente diversi, ma sono convinto che troverò la stessa determinazione e la stessa fame. Non vedo l’ora di aiutare l’Alfa Romeo Racing a fare il passo successivo “, ha dichiarato Kubica.

Il pilota polacco dopo la deludente stagione alla Williams rimarrà in Formula 1

La scorsa stagione, Kubica è tornato da una lunga pausa dopo il grave incidente del 2011. Nel suo ritorno, Kubica ha segnato solo un punto in quanto la Williams non è stata in grado di competere con il resto del gruppo. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi rimarranno i piloti titolari dell’Alfa Romeo per la stagione 2020 di F1.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Racing: Robert Kubica sarà il nuovo pilota di sviluppo