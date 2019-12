Fiat 500L è la più venduta in Serbia a novembre 2019

Con le sue vetture, Fiat continua a conquistare le prime posizioni in diversi mercati. L’ultima arriva dalla Serbia grazie alla sua Fiat 500L. La popolare monovolume si è piazzata al primo posto nella Top 10 delle auto più vendute nel mercato serbo a novembre 2019 con 133 esemplari venduti (aumento del 259,5% rispetto allo stesso mese del 2018).

Da notare che la vettura è riuscita a riconquistare la posizione dall’ultima volta avvenuta a maggio 2018. Il podio si completa con le Skoda Octavia e Fabia di cui sono state vendute appena 93 e 84, rispettivamente, con una diminuzione delle immatricolazioni (rispetto allo stesso mese del 2018) del 35% e del 50%.

Fiat 500L: la monovolume conquista il mercato serbo a novembre 2019

Il successo della Fiat 500L potrebbe essere dovuto al fatto che viene assemblata (dal 2012) nello stabilimento di Kragujevac presente proprio in Serbia. In ogni caso, nella Top 10 delle auto più vendute in Serbia a novembre di quest’anno troviamo altre tre vetture della casa automobilistica torinese: 500, Tipo e Panda.

La prima si è piazzata in quarta posizione con 73 esemplari venduti, la seconda la troviamo al sesto posto con 71 unità immatricolate mentre la terza si è posizionata in ottava posizione con 67 esemplari venduti.

La Fiat 500 è salita al quarto posto rispetto ai mesi precedenti mentre la Fiat Panda è riuscita a posizionarsi tre volte nella Top 10 negli ultimi cinque mesi sempre nel mercato serbo. Da precisare che questi dati provengono da CE Auto (Central European Auto).