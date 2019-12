Sebastian Vettel “non ha paura” della concorrenza di altri piloti

Sebastian Vettel afferma di non “aver paura” della concorrenza di altri piloti dopo essere stato battuto dal compagno di squadra Charles Leclerc alla Ferrari. Dal suo arrivo in Ferrari nel 2015, Vettel ha superato comodamente il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen ogni stagione, ma il passaggio di Leclerc alla Scuderia per il 2019 ha visto il Monegasco battere il tedesco di 24 punti.

Qualcuno ha visto delle somiglianze con la stagione 2014, quando Daniel Ricciardo ha sostituito Mark Webber all’Aston Martin Red Bull Racing e ha battuto Vettel. Ma il 32enne non ritiene che sia stato così.” Non vedo affatto delle somiglianze”, ha dichiarato Vettel alla rivista tedesca Motorsport Magazin. “Capisco che le persone pensano al 2014. Ho perso ed è giusto dirlo perché i numeri dicono questo, ma so anche che nel 2014 alcune cose non sono andate come speravamo.”

“Il mio obiettivo principale nel 2014 non era di salire sul podio o arrivare quinto. Il mio obiettivo era vincere le gare. Forse il mio atteggiamento a quel tempo era leggermente diverso da quello di Daniel, ma soprattutto il 2014 non è stato un grande anno. Non voglio dire che sono stato sfortunato, ma sono stato deluso alcune volte, la macchina non ha funzionato come avrebbe dovuto. Ciò potrebbe distorcere l’immagine e i numeri. ” Vettel ha vinto a Singapore quest’anno ma ha lottato più volte nel corso della stagione, ma crede ancora di avere le carte in regola per battere chiunque in pista.

“È importante che io sappia come è andato l’anno e come mi sento al riguardo”, ha aggiunto. “Sono anche fiducioso di poter battere chiunque guidi là fuori. Non ho paura della competizione. Il contrario non avrebbe senso. Se vuoi vincere non puoi temere la concorrenza, queste sono due cose che non vanno bene insieme. ”

