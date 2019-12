La Ferrari ha permesso a Vettel di vincere a Singapore per aumentare la sua fiducia

Secondo il capo della Ferrari F1 Mattia Binotto, è stato giusto far vincere Sebastian Vettel al Gran Premio di Singapore del 2019. L’italiano ha suggerito che l’idea era quella di aumentare la fiducia del pilota tedesco e ripristinare la sua fiducia nella squadra. Il consulente della Red Bull, Helmut Marko ritiene che Vettel abbia bisogno di un ambiente in cui si senta apprezzato.

Durante quella gara, Sebastian Vettel era terzo, dietro il compagno di squadra Charles Leclerc e il pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Quindi, con questo in mente, la Ferrari ha scelto di far cambiare le gomme per primo al tedesco facendogli superare la Mercedes. Tuttavia, ciò ha anche permesso a Vettel di scavalcare Leclerc, il che ha fatto arrabbiare il pilota monegasco.

La Ferrari a quel punto ha scelto di non imporre gli ordini del team per far passare Leclerc al comando della gara. Binotto la scelta è servita a far aumentare la fiducia in Vettel che in quel momento rappresentava un “pilota chiave” per la sua scuderia in quella fase della stagione. Ricordiamo infatti che in quella fase del campionato la Ferrari ha ottenuto 3 vittorie e 7 pole position consecutive.

Ti potrebbe interessare: Esteban Ocon era sicuro che Leclerc avrebbe fatto meglio di Vettel nel 2019