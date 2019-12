Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: le mancanze si dimenticano facilmente quando si accende il motore

Non ci vuole sicuramente un recensore come Doug DeMuro per scoprire che la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 è la berlina più potente e interessante disponibile all’acquisto negli Stati Uniti.

Con la sua potenza di 707 CV e 881 nm di coppia massima provenienti dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, la vettura offre prestazioni folli per una sedan grande e poco leggera dotata di trazione posteriore.

Nuova Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: il potente Hemi V8 da 707 CV la rende la berlina più prestante d’America

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, la Charger SRT Hellcat Widebody è capace di scattare da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi e di completare il quarto di miglio in 10,96 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è di 315 km/h.

Nel video presente in fondo all’articolo, vi proponiamo la recensione del famoso youtuber e recensore Doug DeMuro che elenca una lista completa di tutte le caratteristiche folli presenti sulla berlina a quattro porte con motore Hellcat.

A parte il gruppo propulsore, il modello dispone di un kit widebody abbastanza evidente che aggiunge 89 mm su ciascun lato tramite l’implementazione di parafanghi più imponenti. Ciò permette alla nuova Dodge Charger SRT Hellcat Widebody di montare cerchi da 20×11″ avvolti in pneumatici 305/35 ZR20.

Oltre che elencare i pro della muscle car a quattro porte, DeMuro evidenza il fatto che la Charger Hellcat si basa su una piattaforma abbastanza obsoleta che risale al 2006. Tuttavia, il recensore spiega che, una volta acceso l’Hemi V8 sovralimentato, si dimenticheranno tutte le carenze presenti. Non vi resta che dare un’occhiata al filmato sottostante per conoscere tutto.