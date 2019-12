Il SUV a sette posti Jeep arriverà in India nel 2021

Si dice che Jeep stia lavorando su un SUV a sette posti per l’India e ora è confermato. Jeep lancerà un SUV a sette posti in India per rivaleggiare con la Toyota Fortuner e la Ford Endeavour nel 2021. Il prossimo SUV si baserà sulla Grand Commander commercializzata in Cina dalla casa americana. Non abbiamo ancora molti dettagli sul SUV spec. India per il suo design, caratteristiche e propulsori, ma è facile supporre che il SUV prenderà in prestito molti aspetti dal Grand Commander che viene venduto in Cina.

In termini di design, il Grand Commander è un SUV dall’aspetto semplice con un atteggiamento senza fronzoli. La zona anteriore si caratterizza per la tradizionale griglia a sette doghe con eleganti proiettori a LED e DRL. Le unità di segnalazione sono posizionate sotto e all’esterno dell’unità principale del proiettore. Il paraurti ha una elegante diga aerea e fendinebbia rotondi. Di profilo, il SUV è dotato di una silhouette verticale mentre i passaruota squadrati e i cerchi in lega da 19 pollici contribuiscono alla posizione del SUV. Nella parte posteriore, c’è un avvolgente parabrezza posteriore, luci posteriori a LED divise, alcuni contorni cromati, uno splitter e doppi scarichi.

A livello dimensionale, il Grand Commander è lungo 4873 mm, largo 1892 mm, alto 1738 mm e ha un passo lungo 2800 mm. Ciò lo rende più corto dell’Endeavour ma più lungo del Fortuner che saranno i suoi diretti rivali in India. Come detto in precedenza, questo SUV a sette posti della Jeep dovrebbe arrivare entro il 2021 in India e dovrebbe avere un prezzo compreso tra Rs 30 lakh e Rs 35 lakh. Grazie a questo modello le vendite del marchio americano nell’importante mercato potrebbero aumentare di molto.