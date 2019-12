Marelli rafforza ulteriormente il comitato consultivo

In seguito alla creazione del suo comitato consultivo esterno nell’ottobre di quest’anno, il principale fornitore automobilistico, Marelli, ha annunciato oggi che Jan Becker diventerà il secondo esperto di mercato a far parte del Comitato consultivo. Becker ha oltre 20 anni di esperienza nell’automazione di veicoli ed è attualmente CEO e co-fondatore di Apex.AI, Inc., che offre software sicuro e certificato per sistemi di mobilità autonoma.

Dal 2010 è anche stato nominato professore alla Stanford University su argomenti relativi al futuro delle automobili e della guida automatizzata. Ottenendo numerosi riconoscimenti per il suo contributo nel campo dell’automazione dei veicoli, è un accademico riconosciuto, con oltre 40 pubblicazioni, capitoli di libri, conferenze e note chiave sull’argomento; ed è membro attivo di vari consigli e comitati tecnici nel campo dell’automazione dei veicoli.

Dal 2002 al 2015, il Dott. Becker ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Bosch, iniziando la sua carriera in Germania come Senior Research Engineer in Sistemi di sicurezza e assistenza per veicoli di ricerca aziendale. Successivamente si è trasferito in Bosch Nord America, dove è stato direttore tecnico del software per la guida automatizzata. Dal 2016 al 2017 è stato Senior Director per la guida autonoma presso Faraday Future.

Becker è stato membro del Board of Governors della IEEE Intelligent Transportation Systems Society dal 2014 al 2016, come Industry Chair for IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2017; faceva parte del World Mobility Leadership Forum 2016; e ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di amministrazione di Silicon Valley Robotics dal 2012 al 2014.

Beda Bolzenius, CEO del gruppo Marelli, ha dichiarato: “Sono lieto che Jan Becker si unisca al comitato consultivo Marelli. Abbiamo creato The Advisory Board per fornire consulenza specialistica e approfondimenti e consulenza strategica in corso al Consiglio Marelli. La vasta conoscenza del sistema del Dr. Becker e la comprensione di complessi sistemi di automazione automobilistica, robotica e artificiale saranno un grande vantaggio per Marelli mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione per competere e prosperare come fornitore globale di livello 1 “.