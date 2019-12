Ram 1500 Big Horn North Edition 2020 debutta negli Stati Uniti e in Canada

Ram ha deciso di aggiornare la gamma del suo Ram 1500 2020 aggiungendo il pacchetto Big Horn North Edition riservato a Stati Uniti e Canada. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, la casa automobilistica americana ha riproposto uno dei suoi pacchetti più popolari nel mercato statunitense e in quello canadese.

Per gli automobilisti degli Stati Uniti, il Ram 1500 Big Horn North Edition 2020 aggiunge quest’anno il box da 1,93 metri anziché quello da 1,73 metri visto sul modello dello scorso anno.

Ram 1500 Big Horn North Edition 2020: il famoso pacchetto ora disponibile anche per il model year 2020

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha dichiarato: “Il Ram 1500 North Edition è molto più di un bellissimo pick-up. Offre ai proprietari l’equipaggiamento necessario per affrontare il freddo durante tutto il giorno. Le sospensioni sollevate, il bloccaggio dell’asse posteriore e gli pneumatici all-season garantiscono sicurezza quando il percorso è incerto“.

Di serie, lo speciale pacchetto per il famoso pick-up di FCA propone maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, paraurti anteriore e posteriore dello stesso colore della carrozzeria, tappetini in gomma anteriori e posteriori, pneumatico di scorta a grandezza naturale, sistema Hill Descent Control, ganci traino, ammortizzatori posteriori Extra HD, specchietti retrovisori esterni elettronici, assale posteriore E-Locker e tanto altro ancora.

Il pacchetto North Edition aggiunge l’equipaggiamento offerto dal popolare pacchetto 4×4 Off-Road al Big Horn Sport Appearance Package per creare un look unico e inoltre si propone sul mercato come un’opzione più economica del Ram 1500 Rebel 2020.

Il Ram 1500 Big Horn North Edition 2020 è disponibile con quattro diversi propulsori: Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema mild-hybrid eTorque, Hemi V8 da 5.7 litri, Hemi V8 da 5.7 litri con eTorque ed EcoDiesel V6 da 3 litri.

Gli acquirenti statunitensi interessati al modello possono scegliere soltanto le configurazioni Crew Cab mentre quelli canadesi possono optare tra Quad Cab o Crew Cab. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 46.735 dollari negli USA.