Nuova Tesla Model 3 Performance, sempre più vicina al debutto

Molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero, mentre solo qualche informazione è uscita allo scoperto. Quello che è stato anticipato, intanto, è il possibile nome della nuova Tesla Model 3 Performance vicina al debutto, che potrebbe chiamarsi Model 3 Ludicrous.

Questa, si distinguerà come la Tesla Model 3 2024, conosciuta anche come Highland, per le nuove tecnologie e stili, ma anche per molte altre caratteristiche innovative.

Tesla Model 3 Performance/Ludicrous: alcuni anticipazioni della nuova berlina elettrica ad alte prestazioni

La nuova Tesla Model 3 Performance/ Ludicrous si dovrebbe presentare come modello più sportivo e performante rispetto alla berlina elettrica Highlind.

Alcune indiscrezioni e dettagli sono stati percepiti grazie allo scatto di alcune foto spia in un centro espositivo Tesla di Malibu, California. Inoltre, sulla piattaforma X (ex Twitter) si trova qualche mini clip della nuova Tesla Model 3 Performance/ Ludicrous.

Fino a ora, da indiscrezioni, è emerso che l’auto sarà dotata di un kit aerodinamico personalizzato, riprogettato il paraurti con splitter prominente. Per migliorare la efficienza e l’aerodinamica, inoltre, troviamo un nuovo alettone in carbonio, così come nuovo è il diffusore. Estesa la scelta di modalità di guida, le sospensioni regolabili ad alta tecnologia e i cerchi dal design distintivo. All’interno, l’abitacolo è impreziosito da dettagli in fibra di carbonio e sedili ergonomici sportivi, che donano quel tocco di dinamismo in più.

Ma la scheda tecnica? Purtroppo rimane ancora misteriosa, anche se per poco, dato che molto presto – questione di settimane – avverrà il debutto ufficiale della nuova berlina elettrica Tesla Model 3 Performance/ Ludicrous. Per ora, comunque, qualche rumors dice che la nuova vettura dovrebbe conservare lo stesso motore posteriore della Tesla Model S, il 4D2, ovvero con una potenza di 460 kW/618 CV.