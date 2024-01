Volvo XC40, un guasto alle luci fa scattare l’allarme sicurezza

Anche una azienda pionieristica nella sicurezza come Volvo può avere qualche intoppo. A quanto pare il modello XC40 non è esente da difetti e spunta infatti una problematica a uno degli indicatori di direzione. La segnalazione è arrivata direttamente da Volvo attraverso la la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Si tratta quindi di una problematica riguardante i modelli statunitensi, ma la notizia è di un certo interesse anche per i proprietari del veicolo di altri paesi.

Richiamo per 17 mila modelli

Volvo ha appena emesso un richiamo per oltre 17.000 modelli XC40 negli Stati Uniti. Secondo il richiamo la problematica riguarda l’indicatore posteriore sinistro, il quale potrebbe essere inutilizzabile. I conducenti verranno informati del problema tramite un messaggio di malfunzionamento visualizzato sul quadro strumenti. I modelli in questione sono stati prodotti tra il 13 ottobre 2022 e il 20 dicembre 2023. Il fornitore del software del modulo elettronico centrale utilizzato è stato identificato come Aptiv Deutschland. Il problema era già noto alla casa automobilistica svedese, in quanto già a novembre scorso aveva ricevuto un avviso a tal proposito.

Dopo l’indagine, si è deciso di procedere al richiamo all’inizio di questo mese. Volvo ha ricevuto quattro segnalazioni di veicoli con indicatori di direzione non funzionanti attivati ​​dal software del modulo elettronico centrale. Per fortuna non sono stati registrati incidenti legati a tale guasto. I proprietari interessati del problema verranno avvisati entro il 28 febbraio e dovranno portare il veicolo in una concessionaria abilitata all’aggiornamento del software del modulo elettronico centrale. Successivamente ci sarà poi un ulteriore upgrade del software via etere.

Volvo XC40 richiamata

La tecnologia ha trasformato in maniera sostanziale il mondo dell’automotive. Il progresso tech ha portato a un considerevole miglioramento delle performance delle auto, migliorandone anche la sicurezza. È innegabile quindi che la qualità delle auto di oggi sia nettamente superiore in tutti i sensi a quelle del passato e chissà quali altri grandi progressi ci attendono, soprattutto ora che l’intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante e promette di costruire anche auto in pochi mesi. Purtroppo, il prezzo da pagare è che di tanto in tanto questi software possono presentare delle problematiche non previste. Per fortuna le varie case automobilistiche vegliano con grande attenzione e riescono a scongiurare quasi sempre guasti più gravi.