Volvo XC40 si aggiorna per il 2027: quasi un decennio di onorata carriera

La Volvo XC40 è sul mercato dal 2017. Quasi un decennio, nel quale il crossover compatto svedese ha incassato aggiornamenti regolari senza mai cambiare davvero pelle, né tantomeno meccanica. Oa, stando alle ultime indiscrezioni e a qualche prototipo beccato in diversi test, si prepara a farlo di nuovo.

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I fotografi hanno immortalato un esemplare in fase di test in Spagna. Non si tratta di una nuova generazione, ma di un ulteriore restyling di metà ciclo. La lettura dello stesso fotografo, d’altronde, è univoca, e il debutto potrebbe arrivare già nel 2027. L’obiettivo sarebbe allineare l’XC40 termica alla sorella elettrica EX40, che nel frattempo ha aggiornato il proprio linguaggio stilistico.

I camuffamenti sul prototipo non sono totali, ma sufficienti a confermare dove Volvo ha messo le mani. Il frontale è il più evidente, la griglia è coperta, segno che è stata riprogettata. Il paraurti anteriore appare più pulito rispetto all’attuale, con una presa d’aria centrale ridisegnata e l’eliminazione delle prese laterali. Il cofano a conchiglia, invece, è rimasto lo stesso, così come il profilo generale, maniglie, specchietti, linea dei finestrini, fascioni laterali. Tutto dov’era prima.

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Nella parte posteriore, i gruppi ottici sono oscurati da coperture protettive, il che lascia intuire una grafica nuova o quantomeno aggiornata. Il paraurti posteriore sembra invece invariato. I terminali di scarico visibili nel prototipo sono provvisori, chiaramente montati a scopo di test e destinati a sparire nella versione definitiva.

All’interno, chi ha potuto fare una “zoomata” ha intravisto un sistema di infotainment con schermo verticale di grandi dimensioni e una forma del cruscotto che non si discosta in modo significativo dall’attuale. Non stiamo guardando un’auto nuova da zero, ma una XC40 che si prepara a guadagnare altri anni di commercializzazione con il minimo indispensabile di intervento chirurgico.

Le voci di una generazione completamente inedita rimangono in circolazione, con possibile accenno vero entro il 2027, ma il prototipo dei test racconta un’altra storia. Volvo non ha ancora nessuna intenzione di lasciarlo andare.