Volvo elettriche, svolta in Europa: ricarica più semplice nei Supercharger Tesla

A partire dal quarto trimestre del 2026, i proprietari europei di una Volvo elettrica potranno avviare e pagare le sessioni di ricarica presso i Supercharger Tesla direttamente dall’app del costruttore svedese, eliminando la necessità di passare dall’applicazione del marchio americano. L’integrazione riguarderà oltre 20.000 stazioni distribuite in 29 Paesi europei, con una copertura particolarmente rilevante in mercati come Germania, Francia, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Italia e Spagna.

Advertisement

Supercharger Tesla più accessibili per le Volvo elettriche in Europa

In Europa la maggior parte delle vetture elettriche utilizza il connettore CCS2, lo stesso adottato dalle Volvo a batteria, quindi l’ostacolo non è mai stato l’hardware quanto piuttosto la gestione digitale dell’accesso alla rete e dei pagamenti. I Supercharger, a differenza di molte colonnine tradizionali, non sono sempre dotati di schermi o lettori di tessere pensati per un utilizzo universale e richiedono un’autenticazione via app che fino a oggi obbligava i conducenti di veicoli non Tesla a utilizzare l’applicazione del marchio americano.

Advertisement

I modelli compatibili con l’integrazione saranno le Volvo completamente elettriche dotate di presa CCS2, dunque EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 ed ES90. Restano escluse le varianti plug-in hybrid, equipaggiate con connettori Type 2 progettati esclusivamente per la ricarica in corrente alternata e incompatibili con le stazioni Supercharger, che operano in corrente continua.

Secondo quanto dichiarato da Alejandro Castro Pérez, Head of Energy Solutions di Volvo Cars, l’obiettivo è rendere la ricarica più semplice e integrata all’interno dell’ecosistema digitale del marchio, tenendo conto che i clienti Volvo hanno già accesso a oltre 3 milioni di punti di ricarica globali e a circa 1,2 milioni di caricatori nel solo continente europeo. L’aggiunta nativa dei Supercharger Tesla rappresenta un ulteriore tassello in questa direzione.

La strategia non si limita peraltro al mercato europeo. In Nord America Volvo ha già seguito la transizione verso lo standard di ricarica Tesla, adottato progressivamente da diversi costruttori, e il marchio svedese starebbe valutando un’espansione analoga anche in Asia, dove l’adozione della presa Tesla potrebbe agevolare l’accesso alla rete di ricarica del gruppo americano. In Europa, tuttavia, la vera differenza la farà l’integrazione software, perché chi guida un’elettrica nei viaggi lunghi valuta l’esperienza di ricarica anche in base alla praticità con cui riesce a gestirla nel quotidiano.