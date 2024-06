Volvo EX90: i clienti la troveranno priva di tante funzionalità

Dopo diversi mesi di ritardo è stata avviata la produzione del Volvo EX90, il SUV che in Europa arriverà accompagnato da passaporto per la batteria, ma ai clienti che l’hanno acquistato non arriverà completo come immaginato.

Volvo EX90: i problemi nella produzione

Alla fine del 2023 i guai per il SUV Volvo EX90 sono arrivati dal software che ha costretto la casa automobilistica svedese a ritardare l’avvio della produzione e le relative consegne, inizialmente previste per i primi mesi del 2024. Ora ci sono nuovi problemi. Alcuni clienti, infatti, hanno ricevuto da Volvo una comunicazione email contenente un elenco di funzionalità “che potrebbero essere ritardate al momento della consegna” del SUV EX90.

Quali sono queste funzionalità? Nell’elenco ci sono funzionalità legate alla sicurezza, quelle di integrazione del sistema LiDAR, ma anche quelle legate all’avviso di traffico trasversale, la ricarica bidirezionale, l’assistenza alla velocità in curva, l’Apple CarPlay wireless e anche l’assenza del tema chiaro sugli schermi dell’infotainment e quello del quadro strumenti. Ma non solo.

Nella stessa email Volvo ha fatto sapere che il computer principale dell’EX90 deve funzionare necessariamente in background in questo momento per poter controllare le sue funzioni avanzate. Il risultato? Che il SUV possa perdere il 3% circa di carica al giorno quando è fermo parcheggiato e non collegato alla presa di ricarica. Il problema non è comunque persistente in quanto dopo 72 ore fermo il SUV EX90 entra in una sorta di letargo così da risparmiare l’autonomia della batteria.

Tutto si risolverà facilmente con un aggiornamento, ma resta comunque una situazione poco elegante e che sicuramente farà storcere il naso a più di qualche utente. Anche perché non tutti gli aggiornamenti saranno OTA (da remoto), alcuni richiedono di recarsi presso un concessionario. Volvo avviserà per tempo i propri clienti per prendere appuntamenti, ma resta il fatto che il SUV Volvo EX90 al momento dell’acquisto risulterà incompleto e comunque diverso da come i clienti che lo hanno acquistato si sarebbero aspettati.