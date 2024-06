Volvo EX90: avviata la produzione, ecco quanto costerà in Italia

Volvo ha avviato la produzione del suo attesissimo SUV completamente elettrico, l’EX90, presso lo stabilimento situato a Charleston, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti. L’azienda aveva inizialmente programmato di avviare la produzione nel corso del 2023, dopo aver presentato ufficialmente il veicolo alla fine del 2022. Tuttavia, alcuni imprevisti legati al software hanno costretto Volvo a rimandare il debutto sul mercato di questo innovativo modello.

L’azienda aveva comunicato la necessità di dedicare più tempo allo sviluppo e al collaudo del software innovativo che equipaggia il veicolo. La casa automobilistica svedese aveva quindi stabilito che la produzione sarebbe iniziata nel primo semestre del 2024, al fine di garantire la massima qualità e affidabilità del prodotto finale. Ora, dopo mesi di attesa, il momento è finalmente arrivato. Il primo esemplare di Volvo EX90 è uscito dalla linea di produzione dello stabilimento di Charleston. Si tratta di un modello di colore blu, destinato ad un cliente americano che avrà il privilegio di essere tra i primi a guidare il SUV elettrico.

Volvo EX90: il primo esemplare arriva sulle strade americane

Volvo EX90 si presenta come un veicolo spazioso e versatile, in grado di ospitare comodamente fino a 7 passeggeri grazie alla sue dimensioni generose. Con una lunghezza di 5,03 metri, una larghezza di 2,11 metri (specchietti inclusi) e un’altezza di 1,74 metri, l’EX90 si posiziona nel segmento dei grandi SUV premium. Il passo di 2,98 metri garantisce un’abitabilità interna ai vertici della categoria e offre ampio spazio sia per i passeggeri che per i bagagli. L’abitacolo presenta un display verticale da 14,5 pollici per il sistema di infotainment basato su Android Automotive, mentre davanti al guidatore trova posto un quadro strumenti digitale da 9 pollici.

L’EX90 si presenta sul mercato con tre diverse configurazioni. La versione entry-level è dotata di un singolo motore elettrico da 205 kW, alimentato da una batteria dalla capacità di 104 kWh. Questa combinazione offre un’autonomia pari a 580 km con una singola carica. Il powertrain consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi e una velocità massima a 160 km/h.

Il SUV viene offerto anche in altre due versioni con doppio motore elettrico e trazione integrale. La prima eroga 300 kW, raggiunge i 180 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, con una batteria da 111 kWh e un’autonomia di 585 km. La versione top di gamma con 380 kW, raggiungere una velocità massima 180 km/h e copre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, sempre con batteria da 111 kWh e 580 km di autonomia. In Italia, la EX90 parte da 85.250 euro e introduce il “passaporto per la batteria“, una novità che fornisce informazioni dettagliate sull’accumulatore.