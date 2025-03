Volvo ES90: svelate le prime immagini della berlina elettrica

Sul mercato delle auto elettriche di fascia alta sta per fare il suo ingresso la nuova Volvo ES90. Questo modello rappresenta l’evoluzione in chiave elettrica della tradizionale S90 e punta a rivoluzionare un segmento già occupato da BMW i5, Mercedes-Benz EQE e Audi A6 e-tron, per citarne alcune. La sua presentazione è fissata per domani 5 marzo, ma online sono già apparse alcune immagini che anticipano il design della berlina elettrica.

Volvo ES90: ecco la prima foto della nuova berlina elettrica

Con il suo profilo fastback che unisce eleganza e sportività, la ES90 abbandona le linee classiche della berlina tradizionale per abbracciare un design più moderno e contemporaneo. Volvo ha scelto di mantenere un passo generoso (la lunghezza sarà di circa 5 metri), privilegiando lo spazio interno e il comfort dei passeggeri posteriori, una filosofia coerente con il DNA del marchio, che continua a credere nell’importanza di offrire ampi spazi abitabili. Sul frontale viene riproposta l’ormai classica firma luminosa a forma di martello, già utilizzata dalla casa automobilistica svedese su altri modelli recenti.

La tecnologia di ricarica a 800V rappresenta uno dei fiori all’occhiello di questa vettura: collegandola a una colonnina da 350 kW, bastano appena 10 minuti per aggiungere 300 km di autonomia. Con una percorrenza massima dichiarata di 700 km, la ES90 supera la rivale BMW i5 e si avvicina alle prestazioni dell’Audi A6 e-tron.

La Volvo ES90 sarà spinta da due motori elettrici e promette prestazioni di rilievo, alimentati da un pacco batterie da 106 kWh. L’attenzione alla sicurezza si concretizza in un sistema integrato di LiDAR, radar, telecamere e sensori che monitorano costantemente l’ambiente circostante. Sebbene sviluppata con particolare attenzione al mercato cinese, la ES90 avrà una distribuzione globale. Il debutto ufficiale è previsto per domani, dunque non ci resta che attendere ancora poche ore prima di scoprire maggiori dettagli e caratteristiche di questo modello.