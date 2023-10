Volvo EM90: svelati dettagli inediti

Dopo il teaser, è tempo di vedere le prime immagini reali del nuovo van elettrico Volvo EM90. La Casa automobilistica svedese, di proprietà cinese Geely, si avventura per la prima volta nel segmento e lo fa con le sue solite credenziali. La solidità tanto ammirata delle best seller caratterizzerà anche il modello di prossima uscita, basato sulla Zeekr 009, già venduta in territorio cinese.

Ad onor del vero, nemmeno le foto ora pubblicate permettono di avere un quadro dettagliato della carrozzeria. Difatti, la Volvo EM90 viene ritratta solo parzialmente, ma dalle anticipazioni sembra di intuire che sarà di generose dimensioni. Le specifiche dettagliate saranno disponibili solo successivamente, quando verrà presentata ufficialmente.

Volvo EM90: nuovi dettagli svelati

Dalla gallery emergono comunque una serie di dettagli interessanti, come le luci posteriori a LED dal design distintivo “Martello di Thor” (caratteristiche della famiglia attuale) e i cerchi in lega bicolore con una forma aerodinamica.

Se osservate attentamente, potrete individuare anche il profilo della zona anteriore dell’MPV, che appare meno fantasioso e originale. Secondo le indiscrezioni finora trapelate, la Volvo EM90 adotterà buona parte degli stessi stilemi delle sorelle EX30 ed EX90. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sembra probabile che adotterà lo stesso powertrain della Zeekr 009, con due motori elettrici che erogano una potenza combinata superiore ai 500 CV, alimentati da un pacco batteria agli ioni di litio da 140 kWh.

Di conseguenza, l’autonomia dovrebbe essere notevole, stimata intorno ai 822 km nel ciclo WLTP con una singola carica. L’affronto dell’autonomia rappresenta attualmente una delle sfide più importanti per i produttori del settore, poiché numerosi studi hanno evidenziato che i consumatori continuano a nutrire dubbi in merito.

Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, Volvo mantiene ancora riservate le informazioni. Tuttavia, grazie al suo elevato know-how tecnologico, è probabile che la vettura offra un ricco assortimento di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questi rappresentano una grande attrattiva, soprattutto per i guidatori più giovani, che sono più abituati alle tecnologie moderne. L’obiettivo del Costruttore è ridurre le probabilità di incidenti attraverso dotazioni all’avanguardia.

Gli interni, oltre ad essere spaziosi, saranno realizzati con materiali di alta qualità, in linea con gli standard tradizionali del marchio. La presentazione ufficiale della Volvo EM90 è prevista per il prossimo 12 novembre.