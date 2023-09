Volvo dirà addio al diesel entro il 2024

Volvo ha annunciato che smetterà di produrre modelli diesel entro i primi mesi del 2024, come parte del suo piano per diventare un marchio esclusivamente elettrico entro il 2030. La casa svedese, controllata dal gruppo cinese Geely, ha dichiarato di essere una delle prime tra i costruttori tradizionali a prendere questo passo.

Volvo dal 2024 dice stop a tutti i diesel nella sua gamma

Volvo aveva già eliminato i diesel dalla sua gamma nel Regno Unito all’inizio di questo mese, offrendo solo modelli elettrici, ibridi plug-in o ibridi leggeri a benzina. Ma continuava a vendere motorizzazioni diesel in altri mercati, vendite che verranno interrotte entro il 2024. La decisione di Volvo segue una rapida caduta delle vendite di diesel in Europa, dovuta al cambiamento delle preferenze dei consumatori per motivi ambientali e alla maggiore emissione di ossidi di azoto dei motori diesel, un problema soprattutto nelle aree urbane.

Volvo aveva già ceduto la sua divisione di sviluppo dei motori a combustione a una società chiamata Aurobay, una joint venture con Geely, e aveva dichiarato di non investire più nello sviluppo di nuovi motori a combustione. Il capo di Volvo, Jim Rowan, ha detto che “i motori elettrici sono il nostro futuro” e che la società è “completamente concentrata nel creare un ampio portafoglio di auto elettriche premium che soddisfino tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da una Volvo.

Volvo lancerà nei prossimi mesi i nuovi SUV elettrici EX30 ed EX90 come parte della sua transizione verso l’elettrico – e verso un obiettivo più ampio di diventare un’azienda climaticamente neutra entro il 2040. Rowan ha aggiunto: “Ciò di cui il mondo ha bisogno ora, in questo momento critico per il nostro pianeta e per l’umanità, è la leadership”. Ha detto che sia i leader industriali che quelli politici devono fornire “politiche e azioni significative” per combattere il cambiamento climatico.

La conferma che Volvo metterà fine alla produzione di motori diesel entro il 2024 è stata fatta alla Climate Week NYC di New York e segna una rapida trasformazione. Solo nel 2019, anno in cui la casa svedese ha lanciato la XC40 Recharge come primo veicolo elettrico, la maggior parte dei modelli Volvo venduti in Europa erano alimentati a diesel.