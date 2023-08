Volvo EM90: il primo minivan elettrico anticipato da un video

Volvo entra a pieno titolo nel campo dei minivan. Il marchio svedese ha confermato il lancio di un modello con questo formato. La nuova Volvo EM90 è un’elettrica di lusso che non arriverà in Europa, ma sarà venduta esclusivamente in Cina, con più di 5,2 metri di lunghezza e sette posti come il suo “fratello” Zeekr 009. Descritto come il primo monovolume premium completamente elettrico del marchio – anche se in realtà è il primo monovolume completo dell’azienda – l’EM90 sarà presentato integralmente il 12 novembre.

Prima foto della Volvo EM90, la grande monovolume premium elettrica che debutta a novembre

L’unica immagine teaser suggerisce certamente che la nuova Volvo sarà un prodotto di lusso. Sbirciando attraverso il tetto panoramico in vetro è possibile quasi vedere due sedili individuali della fila centrale, invece di una panca progettata per far entrare il maggior numero possibile di persone. La posizione delle maniglie delle porte posteriori accanto a quelle anteriori suggerisce che Volvo EM90 avrà però delle porte scorrevoli in stile monovolume, per un facile ingresso e uscita.

C’è anche un cofano vero e proprio, invece del muso spiovente delle monovolume di un tempo, forse dando spazio appena sufficiente per un piccolo “frunk”, per massimizzare lo spazio per i bagagli. Altri elementi stilistici (quelli che possiamo vedere, comunque) provengono direttamente dal playbook Volvo, fino all’attraente verniciatura dorata nell’immagine teaser.

Per ora non si conoscono i dettagli tecnici, ma il modello Zeekr più spazioso sarà commercializzato nel Paese asiatico in due versioni. Uno dotato di un unico motore elettrico posteriore e una potenza massima di 272 CV e un altro con due unità propulsive, trazione integrale e quasi il doppio della potenza, con 541 CV. Tra gli assi, la batteria ha un’elevata capacità di spostare un modello che pesa più di due tonnellate. Con 140 kWh lo Zeekr 009 dispone di energia sufficiente per offrire un’autonomia massima di oltre 800 chilometri secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC. Le stesse configurazioni che si ritroveranno a bordo della nuova Volvo EM90 che, pur non essendo venduta in Europa, lo farebbe con quasi 650 chilometri.